Потенційно населені планети існують у несподіваному місці: що з'ясували вчені

Дослідження показує, що частина зірок білих карликів має планети, які здатні підтримувати життя, хоча вважалося, що це неможливо.

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Коли астрономи відкрили нові планети за межами Сонячної системи, то вони були дуже здивовані, коли виявили, що вони обертаються також навколо зірок білих карликів. Їх інколи називають мертвими зірками, адже це залишки зірок схожих на Сонце, які досягли кінця свого життя і після стадії червоних гігантів перетворилися на невеликі щільні об'єкти розміром приблизно із Землю. З огляду на те, що планети, які обертаються навколо білих карликів, відомі вченим, позбавлені атмосфери, вважалося, що це неживі світи. Тому пошуки потенційно населених планет спрямовані на дослідження околиць звичайних зірок. Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що біля невеликої кількості білих карликів все ж існують планети, які здатні підтримувати життя, пише Universe Today.

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Спостереження за білими карликами дали змогу з'ясувати, що деякі планети, які обертаються навколо цих зірок, все ж можуть мати атмосферу. Можливо, ці планети перебували далеко від зірки, яка наприкінці життя роздулася до червоного гіганта, а тому її атмосфера не постраждала.

Минулі дослідження показали, що у невеликого відсотка планет, які обертаються навколо білих карликів, атмосфера зберігається. Також уже відомо, що такі планети можуть мігрувати ближче до білих карликів, щоб потрапити в їхню зону населеності. Це ділянка космосу, де умови дозволяють існувати на поверхні планети ключовому компоненту для життя — воді в рідкому вигляді.

Але є ще одна проблема. У ядрах білих карликів не відбувається термоядерний синтез, а отже, ці зірки не можуть створювати тепло протягом мільярдів років, а натомість поступово остигають. Це означає, що з плином часу зона населеності білого карлика зменшується в розмірах.

Білі карлики іноді називають мертвими зірками, адже це залишки зірок схожих на Сонце, які досягли кінця свого життя і після стадії червоних гігантів перетворилися на невеликі щільні об'єкти розміром приблизно із Землю Фото: NASA

Таким чином будь-яка планета в зоні населеності опиняється за її межами і перетворюється на холодний світ. Отже, такі планети не можуть бути потенційно населеними. Але автори дослідження вважають інакше, принаймні, якщо йдеться про деякі білі карлики.

Як показує моделювання, приблизно близько 6% білих карликів уповільнюють швидкість свого охолодження. Хоча в ядрі білого карлика не відбувається термоядерний синтез, все ще відбуваються такі процеси, як радіоактивний розпад та інші ядерні взаємодії. У міру того, як ізотопи, багаті нейтронами, переміщуються, внутрішня частина білого карлика зміщується і вивільняється велика кількість гравітаційної енергії. Це продовжує нагрівати зірку, що дозволяє їй генерувати тепло.

Учені виявили, що деякі білі карлики можуть призупинити процес свого охолодження на 10 млрд років. Це означає, що зона населеності зірки буде стабільною весь цей час.

10 млрд років — це приблизно період життя нашого Сонця, якому залишилося жити ще приблизно 5,5 млрд років, після чого воно перетвориться спочатку на червоного гіганта, а потім на білого карлика.

Науковці вважають, що такої кількості часу достатньо, щоб на планеті, яка обертається навколо білого карлика могло з'явитися й еволюціонувати життя. Таким чином потенційно населені планети потрібно шукати також і біля білих карликів, які призупинили процес свого охолодження, кажуть автори дослідження.

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