Телескоп Уэбб сделал снимок частиц пыли размером с бактерию, которые станут планетами (фото)

Астрономы получили потрясающее изображение далекой новорожденной звезды, окруженной яркой туманностью.

Related video

Космический телескоп Уэбба сделал фотографию новорожденной звезды под названием HH30. На изображении показан протопланетный диск, видимый с ребра, с выбросами газа и пыли, а также со струями плазмы, которые вырываются в космос. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы получили возможность изучить с большой детализацией молодую звезду, которой 500 млн лет, и она находится в стадии формирования. Звезда HH 30 находится на расстоянии 450 световых лет от нас и окружена диском из пыли и газа.

На данный момент HH 30 является объектом Хербига-Аро, то есть молодой звездой с яркой туманностью. Туманность образуется, когда высокоскоростные струи плазмы из новорожденных звезд, сталкиваются с окружающим межзвездным газом. Поскольку струи перемещаются в пространстве со скоростью в сотни километров в секунду, они создают ударные волны, которые нагревают окружающий газ, заставляя его светиться. Объекты Хербига-Аро существуют относительно недолго, а затем исчезают. То есть исчезает сама туманность, но остается звезда, которую пока что не видно.

Астрономы обнаружили, что молодую звезду окружает протопланетный диск, в котором перемещаются частицы пыли, пока они не превратятся в полноценные планеты. Благодаря новому изображению астрономы смогли увидеть частицы пыли шириной всего в одну миллионную метра в поперечнике или примерно размером с бактерию. Некоторые частицы постепенно уже накапливаться в определенных местах и образуют более крупные объекты, из которых затем будут созданы планеты.

На данный момент HH 30 является объектом Хербига-Аро, то есть молодой звездой с яркой туманностью Фото: ESA

Протопланетный диск HH 30 виден с ребра и такие фотографии позволяют астрономам больше узнать о движении частиц пыли в нем. Ученые пришли к выводу, что более крупные частицы пыли, по-видимому, мигрируют внутри диска и оседают в тонкий слой. Считается, что это знаменует собой важную часть формирования планетных систем.

Астрономы обнаружили несколько структур в окружении молодой звезды. Главной из них являются высокоскоростные струи плазмы, которые вырываются из звезды.

Также ученые обнаружили намеки на спиралевидную особенность, похожую на ту, что наблюдается в других молодых протопланетных дисках. Хотя конкретные процессы, которые могли создать эту особенность, остаются неизвестными, астрономы предполагают, что эти особенности могут быть результатом колебания струи, или влияния невидимого звездного компаньона.

Как уже писал Фокус, самый большой аппарат NASA на пути к Юпитеру впервые сделал снимок звезд. Космический аппарат Europa Clipper полетел в космос, чтобы изучить ледяной спутник Юпитера под названием Европа.

Также Фокус писал о том, что согласно недавнему исследованию, обнаружить признаки жизни на Энцеладе, спутнике Сатурна, будет намного сложнее, чем предполагалось. Это связано с особенностями подземного океана.