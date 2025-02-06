Физика океана на Энцеладе ставит под угрозу обнаружение инопланетян на спутнике Сатурна (фото)

Исследование предполагает, что космическим аппаратам будет сложно обнаружить признаки жизни в подземном океане ледяного мира.

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Даже если получится взять образцы подземного океана, который скрывается под ледяной поверхностью спутника Сатурна Энцелад, то поиск признаков жизни, потенциально существующей там, может оказаться намного сложнее, чем предполагалось. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth and Environment, пишет Phys.

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Энцелад – это ледяной мир диаметром примерно 500 км, который является шестым по размеру спутником Сатурна. Но он давно интересует ученых, ведь считается, что под его поверхностью находится огромный океан из жидкой воды. Ученые считают, что в этом океане может существовать внеземная жизнь.

Авторы нового исследования считают, что физика подземного океана может помешать материалу, указывающему на существование жизни, достичь того места, где его смогут обнаружить космические аппараты. Ученые считают, что океан состоит из отдельных слоев, которые резко замедляют движение материала со дна океана на поверхность. Любой органический материал может разрушиться или трансформироваться по мере прохождения через отдельные слои океана на Энцеладе, считают ученые.

Энцелад – это ледяной мир диаметром примерно 500 км, который является шестым по размеру спутником Сатурна Фото: NASA

Таким образом любые признаки внеземной жизни будет изменены до неузнаваемости, когда достигнут поверхности, где космические аппараты смогут их собрать. То есть если даже жизнь процветает на дне океана на Энцеладе, узнать об этом будет очень сложно.

Авторы исследования говорят, что это похоже на то, как если бы мы пытались определить существование жизни глубоко в океане на Земле, собирая образцы воды только на его поверхности. Но с океанами Земли все более-менее ясно, а вот физика океана на Энцеладе до конца непонятна.

Исследование показало, что слои в океане Энцелада скорее всего имеют разную плотность и мешают прохождению к поверхности любых органических молекул и химических признаков активности живых существ. То есть эти слои могут удерживать этот необходимый для определения жизни материал в течение сотен и даже тысяч лет.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили самую большую структуру во Вселенной размером 1,3 млрд световых лет. Новая космическая сверхструктура получила название в честь счетной системы инков и ее масса в 200 квадриллионов раз больше, чем у Солнца.

Если разумные инопланетяне существуют, то они, возможно, уже наблюдают за ними из глубин космоса. Недавнее исследование показало, на каком расстоянии от Земли инопланетяне могли бы обнаружить признаки существования еще одного разумного вида, то есть нас, как уже писал Фокус.