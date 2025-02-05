С какого расстояния в Млечном Пути нас могли бы заметить инопланетяне: ученые нашли ответ

Потенциальные инопланетяне, даже живущие очень далеко от Земли, смогут обнаружить признаки технологически развитой цивилизации на нашей планете.

Related video

Ученые из Института SETI считают, что если в Млечном Пути существуют внеземные цивилизации, обладающими похожими на земные технологии, то у них есть возможность обнаружить на Земле так называемые техносигнатуры, то есть сигналы, указывающие на технологическую активность. Таким образом инопланетяне могут понять, что на Земле существует технологически развитая цивилизация. При этом авторы исследования, опубликованного в журнале The Astronomical Journal, выяснили на каком расстоянии в космосе видны наши техносигнатуры, пишет SciTechDaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые из Института SETI продолжают поиск потенциальных внеземных цивилизаций в нашей галактике. Они ищут техносигнатуры, которые бы указывали на существования технологически развитого вида на других планетах. С другой стороны, ученые ищут признаки химических сигнатур в атмосферах других планет, которые могут указывать на существование жизни или же существование промышленности.

То же самое могут делать и потенциальные инопланетяне, которые занимаются поиском других разумных видов в нашей галактике. Авторы исследования решили выяснить, на каком расстоянии в Млечном Пути можно заметить техносигнатуры человечества. Ученые впервые использовали в своем моделировании разные техносигнатуры вместе, а не по отдельности.

Как показало исследование, лучше всего инопланетяне могли бы заместить сигналы, исходящие с Земли в виде радиоизлучения. Это сигналы, которые похожи на те, что когда-то передавала в космос уже неработающая обсерватория Аресибо. По словам ученых, эти радиосигналы потенциальные инопланетяне могли бы увидеть, если бы находились в радиусе 12 000 световых лет от нас. Для сравнения размер Млечного Пути составляет 100 000 световых лет.

Размер Млечного Пути составляет 100 000 световых лет Фото: ESA

В то же время, как показало исследование, инопланетяне могли бы заметить также и другие техносигнатуры, такие как загрязнители атмосферы, указывающие на существование промышленности. Эти выбросы видны в радиусе 5,7 световых лет от Земли. для сравнения ближайшая к нам звезда, Проксима Центавра, находится на расстоянии 4,2 световых года от нас. То есть чтобы обнаружить данный вид техносигнатур внеземная цивилизация должна существовать относительно недалеко от нашей планеты и иметь такие же мощные телескопы, как космический телескоп Уэбб.

Как показало исследование, лучше всего инопланетяне могли бы заместить сигналы, исходящие с Земли в виде радиоизлучения. Это сигналы, которые похожи на те, что когда-то передавала в космос уже неработающая обсерватория Аресибо Фото: UniverseToday

По словам ученых, если инопланетяне живут совсем рядом или же направили к нам свои зонды, то они могут заметить присутствие на нашей планете развитой цивилизации по наличию большого количества искусственных космических объектов и других технологических сигналов, исходящих с Земли.

В то же время ученые говорят, что нет уверенности в том, что потенциальные инопланетяне имеют такие же технологии, как мы, которые могут обнаружить определенные типы техносигнатур.

Также это исследование показывает, что и мы может обнаружить признаки существования разумных инопланетян, если они существуют, даже на очень большом расстоянии в нашей галактике с помощью современных технологий.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, почему в ранней Вселенной некоторые галактики перестали расти. Силы, создаваемые внутри галактик, помешали появлению новых звезд и увеличению их массы и размера.

Также Фокус писал о том, что существует достаточно высокая вероятность того, что кроме нас в Млечном Пути существуют еще тысячи внеземных цивилизаций. При это сама жизнь на Земле, возможно, имеет источник происхождения в глубоком космосе.