З якої відстані в Чумацькому Шляху нас могли б помітити інопланетяни: вчені знайшли відповідь

Потенційні інопланетяни, навіть ті, що живуть дуже далеко від Землі, зможуть виявити ознаки технологічно розвиненої цивілізації на нашій планеті.

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Вчені з Інституту SETI вважають, що якщо в Чумацькому Шляху існують позаземні цивілізації, що володіють схожими на земні технології, то в них є можливість виявити на Землі так звані техносигнатури, тобто сигнали, що вказують на технологічну активність. Таким чином інопланетяни можуть зрозуміти, що на Землі існує технологічно розвинена цивілізація. При цьому автори дослідження, опублікованого в журналі The Astronomical Journal, з'ясували на якій відстані в космосі видно наші техносигнатури, пише SciTechDaily.

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Вчені з Інституту SETI продовжують пошук потенційних позаземних цивілізацій у нашій галактиці. Вони шукають техносигнатури, які б вказували на існування технологічно розвиненого виду на інших планетах. З іншого боку, вчені шукають ознаки хімічних сигнатур в атмосферах інших планет, які можуть вказувати на існування життя або ж існування промисловості.

Те саме можуть робити і потенційні інопланетяни, які займаються пошуком інших розумних видів у нашій галактиці. Автори дослідження вирішили з'ясувати, на якій відстані в Чумацькому Шляху можна помітити техносигнатури людства. Учені вперше використовували у своєму моделюванні різні техносигнатури разом, а не окремо.

Як показало дослідження, найкраще інопланетяни могли б замінити сигнали, що виходять із Землі у вигляді радіовипромінювання. Це сигнали, які схожі на ті, що колись передавала в космос уже непрацююча обсерваторія Аресібо. За словами вчених, ці радіосигнали потенційні інопланетяни могли б побачити, якби перебували в радіусі 12 000 світлових років від нас. Для порівняння розмір Чумацького Шляху становить 100 000 світлових років.

Розмір Чумацького Шляху становить 100 000 світлових років Фото: ESA

Водночас, як показало дослідження, інопланетяни могли б помітити також і інші техносигнатури, як-от забруднювачі атмосфери, що вказують на існування промисловості. Ці викиди видно в радіусі 5,7 світлових років від Землі. для порівняння: найближча до нас зірка, Проксима Центавра, розташована на відстані 4,2 світлових роки від нас. Тобто щоб виявити цей вид техносигнатур, позаземна цивілізація повинна існувати відносно недалеко від нашої планети і мати такі ж потужні телескопи, як космічний телескоп Вебб.

Як показало дослідження, найкраще інопланетяни могли б замінити сигнали, що виходять із Землі у вигляді радіовипромінювання. Це сигнали, які схожі на ті, що колись передавала в космос уже непрацююча обсерваторія Аресібо Фото: Девятая планета

За словами вчених, якщо інопланетяни живуть зовсім поруч або ж спрямували до нас свої зонди, то вони можуть помітити присутність на нашій планеті розвиненої цивілізації за наявністю великої кількості штучних космічних об'єктів та інших технологічних сигналів, які виходять із Землі.

Водночас науковці кажуть, що немає впевненості в тому, що потенційні інопланетяни мають такі ж технології, як ми, які можуть виявити певні типи техносигнатур.

Також це дослідження показує, що і ми можемо виявити ознаки існування розумних інопланетян, якщо вони існують, навіть на дуже великій відстані в нашій галактиці за допомогою сучасних технологій.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, чому в ранньому Всесвіті деякі галактики перестали рости. Сили, створювані всередині галактик, завадили появі нових зірок і збільшенню їхньої маси та розміру.

Також Фокус писав про те, що існує досить висока ймовірність того, що окрім нас у Чумацькому Шляху існують ще тисячі позаземних цивілізацій. При цьому саме життя на Землі, можливо, має джерело походження в глибокому космосі.