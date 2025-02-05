Астрономи розкрили загадку галактик у ранньому Всесвіті: чому вони перестали рости (фото)

Сили, створювані всередині галактик, завадили появі нових зірок і збільшенню їхньої маси та розміру.

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Галактики мають різні форми і розміри, а також містять мільярди, сотні мільярдів і навіть трильйони зірок. Чумацький Шлях вважається великою галактикою з кількома сотнями мільярдів зірок, але це лише один із незліченної безлічі подібних об'єктів у Всесвіті. Усі галактики вважаються фундаментальними будівельними блоками структури Всесвіту. Але деякі галактики перестали рости приблизно через 1 млрд років після Великого вибуху, і астрономи тепер знайшли цьому причину. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Phys.

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Всесвіт існує вже 13,8 млрд років, але саме в перші кілька мільярдів років його історії сформувалися більшість галактик. У них міжзоряний газ активно перетворювався на зірки, їхня кількість зростала, за рахунок чого галактики набирали масу і збільшувалися в розмірах.

Нещодавні спостереження за раннім Всесвітом показали, що деякі галактики з якихось причин припинили своє зростання приблизно через 1 млрд років після Великого вибуху. Астрономи назвали ці галактики спокійними, адже в них припинився процес бурхливого утворення нових зірок. Проте залишалося загадкою, чому ж ці галактики перестали рости в найбурхливіший період історії Всесвіту, позначений формуванням і зростанням галактик?

Автори нового дослідження за допомогою космічного телескопа Вебб змогли розкрити секрет цих ранніх галактик. Вони вважають, що сили, створювані всередині галактик, завадили появі нових зірок і збільшенню їхньої маси та розміру. Якщо точніше, то ці сили швидко знищили запаси міжзоряного газу, необхідного для створення зірок.

Надмасивна чорна діра в центрі галактики може бути джерелом енергії, що рухає потоки газу Фото: phys.org

Таких висновків астрономи дійшли після того, як виявили спокійну галактику в ранньому Всесвіті, яка розташована на відстані понад 12 млрд світлових років від нас. Учені з'ясували, що швидкість утворення нових зірок у цій галактиці різко знизилася за короткий період часу і галактика майже перестала рости. При цьому дослідження показало, що з галактики зі швидкістю 200 км/с вилітає міжзоряний газ, і таким чином кількість необхідного матеріалу для створення нових зірок різко зменшилася.

Астрономи кажуть, що в центрі цієї галактики знаходиться надмасивна чорна діра, яка викидає величезну кількість енергії. Ця енергія може розсіювати міжзоряний газ і допомагати йому вилітати з галактики.

Нове відкриття дає важливі дані для розуміння основних механізмів, які лежать в основі швидкого припинення формування нових зірок у перші мільярди років існування Всесвіту. За словами авторів дослідження, нова галактика поки що є найдальшою спокійною галактикою з підтвердженим масштабним викидом міжзоряного газу.

Тепер астрономи мають намір виявити більше схожих галактик, щоб з'ясувати, чи є виявлені процеси розпросторовим явищем. Також потрібно з'ясувати, чи може міжзоряний газ повертатися назад у галактики, щоб відновити процес формування нових зірок або ж це є кінцем еволюції таких об'єктів.

Як уже писав Фокус, вчені створили новий міцний металевий сплав, який кидає виклик законам тепла. Металевий сплав майже не має теплового розширення, що обумовлено його неоднорідною структурою.

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