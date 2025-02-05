Всесвіт може пережити катастрофічну подію, яка змінить усе: що з'ясували фізики

Фізики створили моделювання, що дає нову інформацію про явище, яке може визначити остаточну долю Всесвіту.

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За допомогою потужної квантової машини фізики створили моделювання, щоб краще зрозуміти явище, про яке мало що відомо, але воно може повністю змінити структуру Всесвіту і визначити його остаточну долю. Ця катастрофічна подія змінить абсолютно все. Дослідження опубліковано в журналі Nature Physics, пише Independent.

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Майже 50 років тому фізики припустили, що Всесвіт може опинитися в пастці хибного вакууму, де він видається стабільним, але в той самий час буде на межі переходу до стану істинного вакууму і стане ще більш стабільним.

Це може призвести до повної зміни структури Всесвіту. Але фізики знають про це явище дуже мало, включно з тим, чи відбудеться воно, коли відбудеться і скільки часу це може зайняти.

Неправдивим вакуумом називається стан у квантовій теорії поля, і він є стабільним лише протягом певного часу, і водночас він може переходити у стан істинного вакууму.

Фізики давно намагаються з'ясувати, чи може статися розпад помилкового вакууму, і якщо це станеться, то скільки часу займе це явище. Але складність квантової теорії поля не дала можливості отримати багато інформації.

Тому фізики вирішили використати потужну квантову машину для моделювання цього явища, щоб побачити механізм процесу розпаду несправжнього вакууму в масштабах усього Всесвіту.

Розпад помилкового вакууму пов'язаний з народженням космосу, а тому може пролити світло як на початок, так і на кінець життя Всесвіту. За словами вчених, унаслідок цього процесу Всесвіт повністю змінить свою структуру. Повністю зміняться всі фундаментальні постійні і світ, який нам знайомий, зруйнується. Тому, за слова фізиків, потрібно розуміти якою є тривалість розпаду хибного вакууму.

Вчені створили моделювання поведінки бульбашок у хибному вакуумі. Формування цих бульбашок і те, як вони потім поширюються і взаємодіють, може бути початком процесу розпаду помилкового вакууму.

Фізики змогли налаштувати потужну квантову машину для представлення хибного вакууму і змогли керувати системою, щоб вона переходила від хибного до істинного вакууму. Таким чином вийшло побачити процес у масштабах усього Всесвіту. Дослідження показало, що процес розпаду хибного вакууму займе надзвичайно короткий період часу, і Всесвіт уже стане зовсім іншим.

За словами фізиків, якщо почнеться процес розпаду несправжнього вакууму, то Всесвіт перейде в стан із найнижчою енергією або в стан істинного вакууму. Це призведе до катастрофічної події в масштабах усього Всесвіту.

Як уже писав Фокус, астрономи не очікували такого від чорних дір і все ж вони роблять це. Як показують результати нового дослідження, ми ще багато чого не знаємо про надмасивні чорні діри.

Також Фокус писав про те, що фізики вперше підтвердили існування квантових частинок під назвою дробові екситони, які теоретично повинні були існувати.