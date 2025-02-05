Вселенная может пережить катастрофическое событие, которое изменит все: что выяснили физики

Физики создали моделирование, дающее новую информацию о явлении, которое может определить окончательную судьбу Вселенной.

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С помощью мощной квантовой машины физики создали моделирование, чтобы лучше понять явление, о котором мало что известно, но оно может полностью изменить структуру Вселенной и определить ее окончательную судьбу. Это катастрофическое событие изменит абсолютно все. Исследование опубликовано в журнале Nature Physics, пишет Independent.

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Почти 50 лет назад физики предположили, что Вселенная может оказаться в ловушке ложного вакуума, где она кажется стабильной, но в то же время будет на грани перехода в состояние истинного вакуума и стать еще более стабильной.

Это может привести к полному изменению структуры Вселенной. Но физики знают об этом явлении очень мало, включая то, произойдет ли оно, когда произойдет и сколько времени это может занять.

Ложным вакуумом называется состояние в квантовой теории поля, и оно является стабильным только в течение определенного времени, и в то же время оно может переходить в состояние истинного вакуума.

Физики давно пытаются выяснить, может ли произойти распад ложного вакуума, и если это случится, то сколько времени займет это явление. Но сложность квантовой теории поля не дала возможности получить много информации.

Поэтому физики решили использовать мощную квантовую машину для моделирования этого явления, чтобы увидеть механизм процесса распада ложного вакуума в масштабах всей Вселенной.

Распад ложного вакуума связан с рождением космоса, а потому может пролить свет как на начало, так и на конец жизни Вселенной. По словам ученых, в результате этого процесса Вселенная полностью изменит свою структуру. Полностью изменятся все фундаментальные постоянные и мир, который нам знаком разрушиться. Поэтому, по слова физиков, нужно понимать какой является продолжительность распада ложного вакуума.

Ученые создали моделирование поведения пузырей в ложном вакууме. Формирование этих пузырей и то, как они затем распространяются и взаимодействуют, может быть началом процесса распада ложного вакуума.

Физики смогли настроить мощную квантовую машину для представления ложного вакуума и смогли управлять системой, чтобы она переходила от ложного к истинному вакууму. Таким образом получилось увидеть процесс в масштабах всей Вселенной. Исследование показало, что процесс распада ложного вакуума займет чрезвычайно короткий период времени, и Вселенная уже станет совсем другой.

По словам физиков, если начнется процесс распада ложного вакуума, то Вселенная перейдет в состояние с самой низкой энергией или в состояние истинного вакуума. Это приведет к катастрофическому событию в масштабах всей Вселенной.

Как уже писал Фокус, астрономы не ожидали такого от черных дыр и все же они делают это. Как показывают результаты нового исследования, мы еще многого не знаем о сверхмассивных черных дырах.

Также Фокус писал о том, что физики впервые подтвердили существование квантовых частиц под названием дробные экситоны, которые теоретически должны были существовать.