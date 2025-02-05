Астрономы не ожидали такого от черных дыр и все же они делают это: что удивило ученых

Как показывают результаты нового исследования, мы еще многого не знаем о сверхмассивных черных дырах.

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Большой неожиданностью для астрономов стало открытие того, что сверхмассивные черные дыры в центрах галактик имеют большую скорость вращения, чем предполагали текущие модели. Согласно новому исследованию, рост сверхмассивных черных дыр происходит не так, как считалось ранее, пишет Space.

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Астрономы провели наблюдение за большим количеством сверхмассивных черных дыр, которые находятся в центрах разных галактик, которые образовались за последние 7 млрд лет. Чем старше черная дыра, тем она находится дальше от нас.

Для описания черных дыр, а также их эволюции используют массу и скорость вращения черной дыры. Первый параметр определить сложно, но еще сложнее определить второй. В то же время сложно отличить скорость вращения самой черной дыры от скорости вращения ее аккреционного диска. В этом диске находятся пыль и газ, которые затем попадают внутрь черной дыры.

Тем не менее астрономам удалось решить сложную задачу и определить скорость вращения именно сверхмассивных черных дыр в разные периоды истории Вселенной за последние 7 млрд лет. Это сделать удалось благодаря изучению структуры аккреционных дисков, а также поведения вещества, которое падает в черную дыру. Благодаря этому астрономы смогли вычислить массу и черных дыр и как она менялась с течением времени.

Большой неожиданностью для астрономов стало открытие того, что сверхмассивные черные дыры в центрах галактик имеют большую скорость вращения, чем предполагали текущие модели. Иллюстрация Фото: Express

Современные модели предполагают, что сверхмассивные черные дыры должны вращаться очень медленно, ведь на их скорость вращения значительно повлияло столкновение галактик. Но новые данные показали, что это не так.

Астрономы были очень удивлены, когда обнаружили, что сверхмассивные черные дыры имеют большую скорость вращения, чем должны были иметь, согласно моделям. При этом оказалось, что черные дыры, которые находится в более далеких галактиках имеют большую скорость вращения, чем те, что находятся ближе к нам. Это значит, что скорость вращения черных дыр растет с течением времени.

Еще одной неожиданность для астрономов стало то, что увеличение скорости вращения черной дыры связана с постепенным поглощением ее окружающей материи. Ученые пришли к выводу, что вопреки текущим моджелям роста сверхмассивных черных дыр, которые предполагают, что они становятся большими только за счет слияния галактик (и их черных дыр), на самом деле набор массы черной дыры происходит также за счет медленного поглощения материи.

Теперь астрономы хотят использовать данные космического телескопа Уэбб, который наблюдал за черными дырами в более ранней Вселенной, чтобы подтвердить свои выводы. В любом случае новое открытие показывает, что мы еще многого не знаем о сверхмассивных черных дырах.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили галактику в форме мишени, которую еще никогда не видели. Космический телескоп Хаббл обнаружил галактику, которая пережила редкое столкновение с другой галактикой.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, каким образом были созданы два очень глубоких каньона на Луне, которые также имеют огромную длину.