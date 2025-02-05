Такой галактики еще не видели: обнаружена необычная "Мишень" в глубоком космосе (фото)

Космический телескоп Хаббл обнаружил галактику, которая пережила редкое столкновение с другой галактикой.

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Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл обнаружили галактику, которая очень похожа на мишень. Получившая официальное название LEDA 1313424, также получила от ученых прозвище "Мишень" из-за своего внешнего вида. Особенность галактики состоит в том, что она имеет больше колец, созданных во время столкновения с другой галактикой, чем другие известные подобные астрономические объекты. Исследование опубликовано журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Галактика LEDA 1313424, которая в 2,5 раза больше Млечного Пути по размеру, имеет 9 хорошо выраженных колец, что на 6 колец больше, чем у любой другой известной галактики. Эти кольца заполнены межзвездным газом и звездами и были созданы в результате редкого столкновения галактик примерно 50 млн лет назад, говорят ученые.

Исследование показало, что голубая карликовая галактика пронеслась через центр галактики "Мишень" и такие столкновения галактик происходят очень редко. Это было похоже на то, как если бы вы бросили камень в озеро, после чего на воде образуются круги. При мерно то же самое произошло и в данном случае, когда голубая карликовая галактика, видимая на фотографии слева от галактики LEDA 1313424, после столкновения создала сразу 9 удивительных колец из звезд.

По словам ученых, данное столкновение привело к появлению новых регионов образования звезд в галактике "Мишень", ведь в нее попал дополнительный межзвездный газа, что также сделало кольца ярче благодаря свету новых звезд.

Сейчас карликовую галактику и галактику LEDA 1313424 связывает еле видимая полоса галактического газа и, хотя они кажется находятся рядом, на самом деле два объекта разделяет примерно 130 000 световых лет.

Сейчас карликовую галактику и галактику LEDA 1313424 связывает еле видимая полоса галактического газа и, хотя они кажется находятся рядом, на самом деле два объекта разделяет примерно 130 000 световых лет Фото: NASA

По словам ученых, галактика "Мишень" была обнаружена в самый подходящий момент, ведь после таких столкновений так много колец существует относительно недолго по космическим меркам.

Астрономы считают, что у галактики LEDA 1313424 могло существовать и десятое кольцо и оно может находилось намного дальше от крайнего кольца, но уже исчезло.

Авторы исследования говорят, что обнаруженная галактика является подтверждением существующей теории о том, что при подобных столкновениях галактик кольца расширяются наружу от места столкновения.

Астрономы пришли к выводу, что первые внутренние кольца галактики "Мишень" были созданы достаточно быстро, а остальные кольца были созданы более хаотичным образом, ведь пролет карликовой галактики оказал самое большое влияние на создание именно первых колец.

Теперь астрономы хотят обнаружить больше подобных галактик, чтобы улучшить модели столкновения таких астрономических объектов. Также ученые хотят выяснить насколько редкими на самом деле бывают столкновения, когда карликовая галактика проносится через центр более крупной галактики.

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