Такої галактики ще не бачили: виявлено незвичайну "Мішень" у глибокому космосі (фото)

Космічний телескоп Габбл виявив галактику, яка пережила рідкісне зіткнення з іншою галактикою.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа Хаббл виявили галактику, яка дуже схожа на мішень. Галактика, що отримала офіційну назву LEDA 1313424, також отримала від учених прізвисько "Мішень" через свій зовнішній вигляд. Особливість галактики полягає в тому, що вона має більше кілець, створених під час зіткнення з іншою галактикою, ніж інші відомі подібні астрономічні об'єкти. Дослідження опубліковано журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Галактика LEDA 1313424, яка в 2,5 раза більша за Чумацький Шлях за розміром, має 9 добре виражених кілець, що на 6 кілець більше, ніж у будь-якої іншої відомої галактики. Ці кільця заповнені міжзоряним газом і зірками і були створені в результаті рідкісного зіткнення галактик приблизно 50 млн років тому, кажуть учені.

Дослідження показало, що блакитна карликова галактика пронеслася через центр галактики "Мішень" і такі зіткнення галактик відбуваються дуже рідко. Це було схоже на те, як якщо б ви кинули камінь в озеро, після чого на воді утворюються кола. Приблизно те ж саме сталося і в даному випадку, коли блакитна карликова галактика, видима на світлині ліворуч від галактики LEDA 1313424, після зіткнення створила одразу 9 дивовижних кілець із зірок.

За словами вчених, це зіткнення призвело до появи нових регіонів утворення зірок у галактиці "Мішень", адже до неї потрапив додатковий міжзоряний газ, що також зробило кільця яскравішими завдяки світлу нових зірок.

Наразі карликову галактику та галактику LEDA 1313424 пов'язує ледве видима смуга галактичного газу, і, хоча вони здаються розташованими поруч, насправді два об'єкти розділяє приблизно 130 000 світлових років.

Наразі карликову галактику і галактику LEDA 1313424 пов'язує ледве видима смуга галактичного газу, і, хоча вони здаються розташованими поруч, насправді два об'єкти розділяє приблизно 130 000 світлових років. Фото: NASA

За словами вчених, галактику "Мішень" було виявлено в найбільш слушний момент, адже після таких зіткнень так багато кілець існує відносно недовго за космічними мірками.

Астрономи вважають, що у галактики LEDA 1313424 могло існувати і десяте кільце і воно може знаходилося набагато далі від крайнього кільця, але вже зникло.

Автори дослідження кажуть, що виявлена галактика є підтвердженням наявної теорії про те, що під час подібних зіткнень галактик кільця розширюються назовні від місця зіткнення.

Астрономи дійшли висновку, що перші внутрішні кільця галактики "Мішень" були створені досить швидко, а решта кілець були створені у більш хаотичний спосіб, адже проліт карликової галактики справив найбільший вплив на створення саме перших кілець.

Тепер астрономи хочуть виявити більше подібних галактик, щоб поліпшити моделі зіткнення таких астрономічних об'єктів. Також вчені хочуть з'ясувати наскільки рідкісними насправді бувають зіткнення, коли карликова галактика проноситься через центр більшої галактики.

Як уже писав Фокус, камені, що летять швидше за кулю, створили два величезні заглиблення на Місяці. Для того, щоб створити дві глибокі і довгі форми рельєфу, знадобилося приблизно 10 хвилин.

Також Фокус писав про те, що згідно зі ще одним дослідженням, придатні для життя планети обертаються і навколо мертвих зірок, хоча вважалося, що цього не може бути.