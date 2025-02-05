Астрономы раскрыли загадку галактик в ранней Вселенной: почему они перестали расти (фото)

Силы, создаваемые внутри галактик, помешали появлению новых звезд и увеличению их массы и размера.

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Галактики имеют разные формы и размеры, а также содержат миллиарды, сотни миллиардов и даже триллионы звезд. Млечный Путь считается крупной галактикой с несколькими сотнями миллиардов звезд, но это лишь один из бесчисленного множества подобных объектов во Вселенной. Все галактики считаются фундаментальными строительными блоками структуры Вселенной. Но некоторые галактики перестали расти примерно через 1 млрд лет после Большого взрыва, и астрономы теперь нашли этому причину. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Phys.

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Вселенная существует уже 13,8 млрд лет, но именно в первые несколько миллиардов лет ее истории сформировались большинство галактик. В них межзвездный газ активно превращался в звезды, их количество росло, за счет чего галактики набирали массу и увеличивались в размерах.

Недавние наблюдения за ранней Вселенной показали, что некоторые галактики по каким-то причинам прекратили свой рост примерно через 1 млрд лет после Большого взрыва. Астрономы назвали эти галактики спокойными, ведь в них прекратился процесс бурного образования новых звезд. Тем не менее оставалось загадкой, почему же эти галактики перестали расти в самый бурный период истории Вселенной, отмеченный формированием и ростом галактик?

Авторы нового исследования с помощью космического телескопа Уэбб смогли раскрыть секрет эти ранних галактик. Они считают, что силы, создаваемые внутри галактик, помешали появлению новых звезд и увеличению их массы и размера. Если точнее, то эти силы быстро уничтожили запасы межзвездного газа, необходимого для создания звезд.

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики может быть источником энергии, движущей потоки газа Фото: phys.org

К таким выводам астрономы пришли после того, как обнаружили спокойную галактику в ранней Вселенной, которая находится на расстоянии более 12 млрд световых лет от нас. Ученые выяснили, что скорость образования новых звезд в этой галактике резко снизилась за короткий период времени и галактика почти перестала расти. При этом исследование показало, что из галактики со скоростью 200 км/с вылетает межзвездный газ, и таким образом количество необходимого материала для создания новых звезд резко уменьшилось.

Астрономы говорят, что в центре этой галактики находится сверхмассивная черная дыра, которая выбрасывает огромное количество энергии. Эта энергия может рассеивать межзвездный газ и помогать ему вылетать из галактики.

Новое открытие дает важные данные для понимания основных механизмов, которые лежат в основе быстрого прекращения формирования новых звезд в первые миллиарды лет существования Вселенной. По словам авторов исследования, новая галактика пока что является самой далекой спокойной галактикой с подтвержденным масштабным выбросом межзвездного газа.

Теперь астрономы намерены обнаружить больше похожих галактик, чтобы выяснить, являются ли обнаруженные процессы рас пространным явлением. Также нужно выяснить, может ли межзвездный газ возвращаться обратно в галактики, чтобы все возобновить процесс формирования новых звезд или же это является концом эволюции таких объектов.

Как уже писал Фокус, ученые создали новый прочный металлический сплав, который бросает вызов законам тепла. Металлический сплав почти не имеет теплового расширения, что обусловлено его неоднородной структурой.

Также Фокус писал о том, что во Вселенной может случиться большая катастрофа, которая определит ее окончательную судьбу.