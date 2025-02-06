Размером 1,3 млрд световых лет: астрономы обнаружили самый большой объект во Вселенной (фото)

Новая космическая сверхструктура получила название в честь счетной системы инков и ее масса в 200 квадриллионов раз больше, чем у Солнца.

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Астрономы обнаружили самую большую структуру в локальной Вселенной, которая получила название Кипу в честь счетной системы инков. Масса этой сверх структуры оценивается в 200 квадриллионов (единица с 15 нулями) масс Солнца. При этом длина Кипу составляет 1,3 млрд световых лет. Один световой год равен почти 9,5 триллионов километров. Для сравнения диаметр Земли составляет 12,7 тысяч километров, а размер нашей галактики Млечный Путь – 100 тысяч световых лет. Ученые говорят, что такая сверхструктура сильно влияет на свое окружение и ее изучение поможет понять, как эволюционируют галактики, а также вся Вселенная. Исследование принято к публикации в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет ScienceAlert.

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Космические сверхструктуры представляют собой чрезвычайно огромные объекты, которые состоят из скоплений и сверхскоплений галактик, объединенных гравитацией. Эти структуры имеют настолько большую массу и размер, что их существование бросает вызов пониманию того, как эволюционировала Вселенная.

Самая большая структура в локальной Вселенной

Пока что Кипу является самой большой сверхструктурой в локальной Вселенной, то есть в нашем ближайшем участке космоса. Ее и еще четыре другие сверхструктуры обнаружили при исследовании части Вселенной на расстоянии от 130 до 250 мегапарсек от нас. Один мегапарсек – это миллион парсеков, а один парсек равен 3,25 светового года. По словам ученых, Кипу и четыре другие сверхструктуры содержат 45% скоплений галактик, 30% галактик и 25% материи локальной Вселенной.

Ученые назвали сверхструктуру Кипу, потому что она напоминает длинную веревку с узлами, которую инки использовали для счета. В данном случае длинная структура является объектом, где узлами представлены скопления галактик.

Чтобы идентифицировать новую сверхструктуру астрономы использовали рентгеновское излучение скоплений галактик. С помощью этого излучения можно обнаружить самые плотные участки концентрации материи в космосе, которая объединена гравитацией.

Сверхструктура Кипу показана в виде линии, состоящей из красных кружков Фото: ScienceAlert

По словам ученых, масса таких сверхструктур оказывает огромное влияние попытки лучше понять Вселенную.

Например, сверхструктуры изменяют реликтовое излучение, которое осталось после Большого взрыва и мешают точно понять его природу и природу самого Большого взрыва.

Сверхструктуры влияют на измерение скорости расширения Вселенной или постоянной Хаббла. Хотя галактики удаляются друг от друга из-за расширения космоса, они также имеют локальную скорость. Огромная масса сверхструктур влияет на эту скорость и искажает измерение постоянной Хаббла.

Более подробное представление сверхструктуры Кипу, где красные кружки являются скоплениями галактик Фото: ScienceAlert

По словам ученых, такие сверхструктуры имеют решающее значение для понимания Вселенной. Они удерживают значительную часть ее материи и фундаментально влияют на свое окружение. В то же время изучение сверхструктур помогает лучше понять эволюцию галактик и всего космоса.

Также авторы исследования говорят, что Кипу и другие обнаруженные массивные структуры не будут существовать вечно и обязательно распадутся на части, ведь это временные структуры.

Самая большая структура в известной Вселенной

Стоит отметить, что стандартная космологическая модель эволюции Вселенной допускает существование сверхструктур размером не более 1,2 световых лет. Таким образом ученые пока не могут объяснить, каким образом во Вселенной существуют более крупные объекты, состоящие из скоплений и сверхскоплений галактик.

На сегодняшний день крупнейшей сверхструктурой в наблюдаемой Вселенной является группа скоплений и сверхскоплений галактик под названием Великая стена Геркулес — Северная Корона. Длина этой структуры составляет 10 млрд световых лет. То есть для перемещения летящих со скоростью света частиц света, то есть фотонов, из одного конца структуры в другой потребуется 10 млрд лет. Для сравнения, Вселенная существует 13,8 млрд лет.

Как уже писал Фокус, существует вероятность того, что через 157 лет в Землю 500-метровый астероид Бенну. Ученые выяснили, что случится на нашей планете после удара.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили космический взрыв, который не поддается объяснению, но может быть связан с чрезвычайно редким явлением у черных дыр.