Вот, что произойдет, если 500-метровый астероид Бенну врежется в Землю: пострадают все (фото)

Ученые считают, что потенциально опасный астероид может упасть на нашу планету через 157 лет и это приведет к глобальной катастрофе.

Related video

Как показывают расчеты ученых, существует хоть и небольшая, вероятность того, что потенциально опасный околоземный астероид Бенну в 2182 году врежется в Землю. Ученые создали моделирование, которое показало, к каким последствиям для нашей планеты может привести такой удар. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По оценкам ученых, астероид Бенну имеет ширину примерно 500 метров и весит около 74 млн тонн. Этот астероид является наиболее потенциально опасным для нашей планеты, который приближается к Земле каждые 6 лет.

По словам ученых, удар астероида будет иметь катастрофические последствия для всей планеты, но особенно пострадают регионы, расположенные рядом с местом удара. Моделирование показало, что более опасные последствия удара астероида скажутся на климате нашей планеты и всем человечестве.

Хотя Бенну намного меньше 10-километрового астероида, которой примерно 66 млн лет назад уничтожил динозавров, все же его падение может привести к резкому сокращению производства продовольствия по всему миру и привести к сильному изменению климата.

В результате удара астроида образуется огромный кратер, а также возникнет сильная ударная волна, которая разрушит все на расстоянии в десятки, а может и сотни километров. Также удар может привести к возникновению мощного землетрясения или цунами.

Моделирование показало, что после падения астероида в атмосферу будет выброшено от 100 до 400 млн тонн пыли. Эта пыль значительно снизит количество солнечного света и тепла, которое попадает на Землю. Таким образом резко снизится глобальная температура примерно на 4 градуса Цельсия. Также это приведет к снижению количества осадков примерно на 15% и истощению озонового слоя примерно на 30%.

Астероид Бенну Фото: NASA

Ученые говорят, что внезапное похолодание замедлит рост растений на суше, а также приведет к сокращению фотосинтеза на 30% у наземных и морских растений. Таким образом это поставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Авторы исследования говорят, что глобальное изменение климата может продолжаться в течение 4 и больше лет после падения астероида.

В то же время, как показало моделирование, в результате удара астероида может образоваться богатая железом пыль, которая осядет в океанах и это спровоцирует расцвет некоторых видов морских водорослей. Ученые считают, что эти водоросли могут стать альтернативой производству продовольствия на суше. Но эти же водоросли могут серьезно нарушить баланс морских экосистем.

Расчеты ученых показывают, что несмотря на то, что Бенну является наиболее потенциально опасным астероидом, вероятность того, что он врежется в нашу планету через 157 лет составляет 1 к 2700.

Сейчас ученые считают, что астероид Бенну откололся от более крупного астероида, богатого углеродом и водой, примерно 2 млрд – 700 млн лет назад. В 2023 году космический аппарат OSIRIS-REx доставил на Землю образцы с этого астероида.

Как уже писал Фокус, согласно недавнему исследованию, в образцах астероида Бенну были обнаружены ключевые компоненты для создания жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

Также Фокус писал о том, что через 7 лет в Землю может врезаться 60-метровый астероид и шансы, что это случится у него выше, чем у астероида Бенну.

Еще Фокус писал о том, что взрыв ракеты SpaceX Илона Маска мог загрязнить атмосферу и повредить озоновый слой. Ученые считают, что после не совсем удачного испытательного полета ракеты Starship в атмосфере могло образоваться огромное количество опасных загрязняющих веществ.