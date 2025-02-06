Взрыв ракеты SpaceX Илона Маска мог загрязнить атмосферу и повредить озоновый слой (видео)

Ученые считают, что после не совсем удачного испытательного полета ракеты Starship в атмосфере могло образоваться огромное количество опасных загрязняющих веществ.

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Быстрый взрыв верхней ступени ракеты Starship компании SpaceX Илона Маска, обломки которой упали в Карибское море, мог привести к выбросу огромного количества опасных загрязняющих веществ в верхние слои атмосферы Земли. Существует потенциальная угроза для озонового слоя, пишет Live Science.

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Седьмой испытательный полет ракеты Starship 17 января завершился не совсем так, как планировала компания SpaceX. Если нижняя ступень ракеты успешно выполнила свою миссию и вернулась обратно на стартовую площадку, то верхняя ступень взорвалась всего через несколько минут после запуска, как уже писал Фокус. В результате образовалось большое количество обломков, которые упали в Карибское море, а также на некоторые острова.

По словам астронома и эксперта по космическому мусору Джонатана Макдауэлла, верхняя ступень ракеты Starship весом примерно 85 тонн, взорвалась на высоте примерно 146 км. По словам исследователя химии атмосферы Коннора Баркера, взрыв верхней ступени ракеты Starship мог привести к созданию 45 тонн оксидов металлов и 40 тонн оксида азота. Последний известен тем, что способен разрушать озоновый слой Земли.

В то же время Баркер говорит, что вышеуказанные цифры являются лишь предварительной оценкой, а не точным расчетом воздействия аварии на окружающую среду. Хотя ученый считает, что в любом случае в атмосферу попало очень много загрязняющих веществ.

Ученые не могут точно сказать, сколько именно загрязняющих веществ попало в верхние слои атмосферы Земли ведь неясно, как масса ракеты сгорела полностью, а какая масса в виде обломков упала на Землю.

К счастью, верхняя ступень ракеты Starship сделана из нержавеющей стали, а не из алюминия, как спутники и верхние ступени многих других ракет. Когда спутники падаю в атмосферу Земли, где они сгорают, происходит образование оксида алюминия, который, как и оксид азота, разрушает озоновый слой и меняет отражательную способность атмосферы Земли.

В последние годы количество спутников, которые падают в атмосферу, быстро растет, и таким образом растет количество оксида алюминия, а также оксида азота, в верхних слоях атмосферы. Эти загрязняющие вещества остаются там в течение длительного времени.

Оксид азота возникает, когда фрагменты космического мусора, движущиеся с гиперзвуковой скоростью, сжимают окружающий воздух при падении на Землю. Атомы азота нагреваются и реагируют с кислородом, создавая опасный оксид.

По словам ученых, количество запусков ракет и спутников будет только расти, а значит больше космического мусора будет в атмосферу, что приведет к ее большему загрязнению. Загрязняющие вещества могут помешать восстановлению озонового слоя Земли. Также они могут привести к тому, что атмосфера будет удерживать большее количество тепла, а значит глобальное потепление только усилится.

Как уже писал Фокус, создан "бессмертный" асфальт и дороги будут самостоятельно заделывать трещины и выбоины. Исследователи утверждают, что нашли способ создать асфальт, на котором никогда не появятся ямы.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили в глубоком космосе взрыв, который не могут объяснить. Предполагается, что странный взрыв может быть совершенно новым явлением, причину которого ученые не понимают.