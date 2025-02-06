Астрономы обнаружили в глубоком космосе взрыв, который не могут объяснить (фото)

Предполагается, что странный взрыв может быть совершенно новым явлением, причину которого ученые не понимают.

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Астрономы пытаются выяснить, что из себя представляет загадочный взрыв в глубоком космосе, который обнаружил в прошлом году космический телескоп Einstein Probe. Он имеет характеристики известных событий, но ученые считают, что это может быть совершено новое не менее загадочное явление. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Изначально ученые предположили, что загадочный взрыв в глубоком космосе представляет собой вспышку гамма-излучения или гамма-всплеск, возникший в результате столкновения двух нейтронных звезд или после смерти массивной звезды, когда она взорвалась сверхновой.

Позже появилась версия, что необычный взрыв, получивший название EP240408A, мог возникнуть в результате разрыва и поглощения сверхмассивной черной дырой соседней звезды. Это явление известно как событие приливного разрушения (TDE).

Но EP240408A по своим характеристикам не соответствует полностью тому, что можно ожидать от выше описанных космических явлений. Поэтому авторы исследования другие космические телескопы для анализа EP240408A и считают, что это совершенно новое явление. Это явление совсем недавно было обнаружено и называется струйным TDE. Ученые считают, что EP240408A может быть результатом этого чрезвычайно редкого космического события.

Иллюстрация показывает, как сверхмассивная черная дыра разрывает звезду в событии приливного разрушения, но при этом выходит струя гамма-излучения Фото: space.com

События приливного разрушения происходят, когда звезды оказываются слишком близко к сверхмассивным черным дырам в центре галактик. Эти черные дыры имеют настолько большую гравитацию, что с ее помощью разрывают и растягивают звезды в длинные потоки плазмы, которые напоминают спагетти. Этот процесс называется спагеттификация. Поток плазмы закручивается вокруг черной дыры и эту плазмы постепенно поглощает черная дыра. Во время таких событий возникают мощные вспышки гамма-излучения.

В то же время струйные TDE составляют всего примерно 1% всех событий приливного разрушения и пока неясно, что именно их вызывает, ведь это явление известно не так давно. Предполагается, что струйные TDE возникают, когда происходит значительное несоответствие между осью вращения сверхмассивной черной дыры и плоскостью орбиты поглощаемой ею звезды. Поскольку магнитные поля черной дыры выравнивают плазму погибшей звезды, из нее вырываются струи, которые отличаются от всех других, возникающих при разрыве и поглощении звезды черной дырой.

На иллюстрации показан гамма-всплеск, исходящий от умирающей массивной звезды Фото: space.com

Гамма-всплески более знакомы астрономам. Это самые энергичные взрывы во Вселенной, которые высвобождают в квинтиллион (десять с 18 нулями) раз больше энергии, чем излучает Солнце. Предполагается, что гамма-всплески возникают при рождении черной дыры звездной массы, когда исчезла обычная звезда в результате взрыва сверхновой, или же при слиянии двух нейтронных звезд.

Астрономы продолжат свои наблюдения, что раскрыть загадку EP240408A и выяснить, что же стало причиной появления этого взрыва.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Einstein Probe обнаружил еще один необычный взрыв в ранней Вселенной, который очень сложно объяснить.

Также Фокус писал о том, что обнаруженный загадочный мир сбил с толку ученых. Прока точно неясно является ли этот объект огромной планетой или же неудачной звездой.