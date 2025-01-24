Астрономы сбиты с толку: обнаружен загадочный взрыв в ранней Вселенной, его сложно объяснить

Ученые впервые обнаружили очень длительную вспышку рентгеновского излучения на расстоянии 12,5 световых млрд лет от нас.

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Космический рентгеновский телескоп Einstein Probe обнаружил взрыв низкоэнергетического рентгеновского излучения в ранней Вселенной. Данное событие, получило название EP240315a, и продолжалось в течение 17 минут, после чего его яркость снизилась, и оно исчезло. Астрономы озадачены свойствами данной вспышки рентгеновского света, которую сложно объяснить. Исследование, опубликованное в журнале, Nature Astronomy, предполагает, что придется изменить представление о самых ярких электромагнитных событиях во Вселенной, пишет Phys.

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Астрономы выяснили, что вспышка длительного рентгеновского излучения возникла на расстоянии примерно 12,5 млрд световых лет от нас. То есть она возникла через 1,3 млрд лет после Большого взрыва и миллиарды лет свет этого взрыва путешествовал к Земле.

По словам ученых, EP240315a является первым взрывом рентгеновского излучения, который существовал настолько долго и был обнаружен в настолько ранний период истории Вселенной.

Последующие наблюдения с помощью наземных телескопов показали, что выброс излучения и энергии был связан с обычным гамма-всплеском. Это самые яркие события во Вселенной, которые возникают при взрыве массивных звезд.

Космический рентгеновский телескоп Einstein Probe обнаружил взрыв низкоэнергетического рентгеновского излучения в ранней Вселенной Фото: ESA

Дальнейший анализ данных показал, что событие EP240315a связано с гамма-всплеском GRB 240315C, обнаруженным ранее. Хотя гамма-всплески связаны с выбросами рентгеновского излучения, событие EP240315a имеет свои отличия.

Обычно рентгеновское излучение возникает на несколько десятков секунд раньше, чем гамма-излучение. Но событие EP240315a возникло за 6 минут до появления гамма-всплеска. Такого раньше ученые еще никогда не видели.

Авторы исследования говорят, что, учитывая этот факт, а также очень большую длительность существования вспышки рентгеновского излучения, это говорит о том, что в природе гамма-всплесков еще есть загадки.

Ученые говорят, то это открытие может привести к тому, что придется изменить модели гамма-всплесков.

Фокус уже писал о том, что как показывает новое открытие, Вселенной управляет таинственная сила. Новые данные о Вселенной указывают на то, что в ней, возможно присутствует новая физика, или же загадочная сила изменила космос за миллиарды лет.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новый, неожиданный источник, создающий яркое загадочное излучение, известное как быстрые радиовсплески.