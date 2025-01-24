Все изменилось 4 млрд лет назад: Вселенной управляет таинственная сила, показывает открытие

Новые данные о Вселенной указывают на то, что в ней, возможно присутствует новая физика, или же загадочная сила изменила космос за миллиарды лет.

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В течение всей и истории Вселенной, которая существует уже 13,8 млрд лет, разные мощные силы влияли на материю, что приводило к созданию все более сложных космических структур. Новое исследование, опубликованное в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, показывает, что во Вселенной за миллиарды лет распределение материи стало менее комковатым, чем ожидали ученые, пишет Phys.

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Авторы исследования использовали разные наборы данных о Вселенной, полученные в результате многолетних наблюдений, и обнаружили все-таки формирование масштабных структур в космосе согласуется с предсказаниями теории относительности Эйнштейна. И в то же время ученые обнаружили, что в более поздней Вселенной, примерно начиная с 4 млрд лет назад, менее комковатое образование материи, чем ожидалось.

Ученые провели анализ состава Вселенной на основании реликтового излучения, то есть самого первого света, который пронзил космос примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва. На протяжении миллиардов лет скопления галактик своей гравитации искажали реликтовое излучение, н ос помощью этого ученые могут узнать о распределении материи в космосе за миллиарды лет.

Также ученые проанализировали данные о более поздней Вселенной с помощью изучения распределения миллионов огромных галактик, которые помогают понять распределение материи.

Таким образом авторы исследования смогли составить полную картину эволюции масштабных структур во Вселенной за всю ее историю. Это позволило увидеть изменения в распределении материи, то есть как она накапливалась и образовывала комки, и гравитационное влияние материи менялось в более ранние и более поздние эпохи существования Вселенной.

Ученые обнаружили, что комковатость или колебания плотности материи, которые должны присутствовать в поздней Вселенной, не совсем соответствует прогнозам.

Это означает, что космические структуры не эволюционировали в соответствии с предсказаниями ранних моделей Вселенной, и формирование, а также рост масштабных структур, замедлилось каким-то образом, чего нельзя полностью объяснить с помощью существующих теорий.

Возможно, это было вызвано наличием неизвестной физики, которую еще предстоит обнаружить. Неизвестные силы Вселенной могли повлиять на то, как распределяется материя в течение последних нескольких миллиардов лет.

Также ученые считают, что таинственная сила Вселенной, известная как темная энергия, управляющая, как считается, ускоренным расширением космоса, может влиять на формирование структуры Вселенной намного больше, чем предполагается.

Ученые намерены провести новые наблюдения за Вселенной, чтобы уточнить свои данные и выяснить, не являются ли они ошибкой, ведь иначе это во многом меняет представление о Вселенной, в частности о ее структуре и распределении материи в ней.

Как уже писал Фокус, загадочное излучение из глубокого космоса имеет неожиданный источник. Астрономы выяснили, что процессы, создающие быстрые радиовсплески, более разнообразны, чем предполагалось.

Также Фокус писал о том, что физики обнаружили в металле под названием висмут неожиданные свойства, связанные с магнитным полем. Это открытие предполагает, что висмут можно использовать из-за его низкой токсичности для создания новых электронных технологий.