Усе змінилося 4 млрд років тому: Всесвітом керує таємнича сила, показує відкриття

Нові дані про Всесвіт вказують на те, що в ньому, можливо, присутня нова фізика, або ж загадкова сила змінила космос за мільярди років.

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Протягом усієї історії Всесвіту, який існує вже 13,8 млрд років, різні потужні сили впливали на матерію, що призводило до створення дедалі складніших космічних структур. Нове дослідження, опубліковане в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, показує, що у Всесвіті за мільярди років розподіл матерії став менш грудкуватим, ніж очікували вчені, пише Phys.

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Автори дослідження використовували різні набори даних про Всесвіт, отримані в результаті багаторічних спостережень, і виявили, що все-таки формування масштабних структур у космосі узгоджується з передбаченнями теорії відносності Ейнштейна. І в той же час вчені виявили, що в більш пізньому Всесвіті, приблизно починаючи з 4 млрд років тому, менш грудкувате утворення матерії, ніж очікувалося.

Учені провели аналіз складу Всесвіту на підставі реліктового випромінювання, тобто найпершого світла, яке пронизало космос приблизно через 380 тисяч років після Великого вибуху. Протягом мільярдів років скупчення галактик своєю гравітацією спотворювали реліктове випромінювання, за допомогою цього вчені можуть дізнатися про розподіл матерії в космосі за мільярди років.

Також вчені проаналізували дані про пізніший Всесвіт за допомогою вивчення розподілу мільйонів величезних галактик, які допомагають зрозуміти розподіл матерії.

Таким чином автори дослідження змогли скласти повну картину еволюції масштабних структур у Всесвіті за всю його історію. Це дало змогу побачити зміни в розподілі матерії, тобто як вона накопичувалася й утворювала грудки, і як гравітаційний вплив матерії змінювався в більш ранні та більш пізні епохи існування Всесвіту.

Науковці виявили, що грудкуватість або коливання щільності матерії, які мають бути присутніми в пізньому Всесвіті, не зовсім відповідає прогнозам.

Це означає, що космічні структури не еволюціонували відповідно до прогнозів ранніх моделей Всесвіту, і формування, а також зростання масштабних структур сповільнилося якимось чином, чого не можна повністю пояснити за допомогою наявних теорій.

Можливо, це було викликано наявністю невідомої фізики, яку ще належить виявити. Невідомі сили Всесвіту могли вплинути на те, як розподіляється матерія протягом останніх кількох мільярдів років.

Також учені вважають, що таємнича сила Всесвіту, відома як темна енергія, що керує, як вважається, прискореним розширенням космосу, може впливати на формування структури Всесвіту набагато більше, ніж передбачається.

Науковці мають намір провести нові спостереження за Всесвітом, щоб уточнити свої дані і з'ясувати, чи не є вони помилкою, адже інакше це багато в чому змінює уявлення про Всесвіт, зокрема про його структуру і розподіл матерії в ньому.

Як уже писав Фокус, загадкове випромінювання з глибокого космосу має несподіване джерело. Астрономи з'ясували, що процеси, які створюють швидкі радіосплески, більш різноманітні, ніж передбачалося.

Також Фокус писав про те, що фізики виявили в металі під назвою вісмут несподівані властивості, пов'язані з магнітним полем. Це відкриття передбачає, що вісмут можна використовувати через його низьку токсичність для створення нових електронних технологій.