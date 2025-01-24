Як сотні мільйонів Сонць: загадкове випромінювання з глибокого космосу має несподіване джерело

Астрономи з'ясували, що процеси, які створюють швидкі радіосплески, більш різноманітні, ніж передбачалося.

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Швидкі радіосплески (FRB) тривають лише частку секунди і є дуже потужними спалахами випромінювання, яке можна побачити тільки за допомогою радіотелескопів. При цьому за частку секунди виділяється стільки ж енергії, скільки виробляють кілька сотень мільйонів Сонць. Астрономи вважають, що FRB виникають унаслідок зміни магнітного поля магнетарів, тобто нейтронних зірок із найсильнішим магнітним полем у Всесвіті. Але швидкі радіосплески являють собою все ще велику загадку. Нове відкриття, описане в дослідженні, опублікованому в журналі The Astrophysical Journal Letters, стало великою несподіванкою для астрономів. Виявилося, що FRB можуть виникати там, де ніхто не очікував, пише ScienceAlert.

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Більшість швидких радіосплесків виникає за межами Чумацького Шляху, але ті небагатьох, що виявлені в нашій галактиці, дозволили з'ясувати, що їхнім джерелом є нейтронні зірки, зокрема магнетари. Нейтронні зірки виникають після того, як помирають масивні звичайні зірки та вибухають надновою. Нейтронні зірки мають діаметр здебільшого до 20 км і являють собою одні з найщільніших об'єктів у Всесвіті. Фокус уже писав про те, що вченим вдалося довести, що джерелом FRB є нейтронні зірки з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті.

Астрономам відомо, що деякі FRB виникають не один раз, а кілька, і такі спалахи потужного випромінювання називаються повторюваними швидкими радіосплесками. Одне з таких явищ, під назвою FRB 20240209A, було вперше виявлено в лютому минулого року. Спалахи випромінювання астрономи спостерігали 21 раз до червня, що дало можливість ретельно вивчити цей FRB.

Астрономи зробили одразу кілька несподіваних відкриттів. Виявилося, що цей FRB виник у дуже давній галактиці на відстані 2 млрд світлових років від нас. Але зазвичай швидкі радіосплески виникають у центрі галактики, де утворюється більша зірка, а отже там знаходиться більше нейтронних зірок. Але FRB 20240209A з'явився на околиці галактики.

Нейтронні зірки виникають після того, як помирають масивні звичайні зірки і вибухають надновою Фото: space.com

За словами вчених, цій галактиці понад 11 млрд років, а отже в ній дуже давно закінчився процес утворення зірок. Той факт, що цей FRB стався в старій і фактично мертвій галактиці, означає, що нейтронна зірка, яка створила спалах потужного випромінювання, також є дуже старою.

Передбачається, що FRB виникають на дуже молодих магнетарах. Але оскільки нейтронні зірки не можуть створювати нове тепло, вони остигають і з часом стають неактивними. Тому астрономи не повинні були побачити, як стара нейтронна зірка створює швидкий радіосплеск. Але це відкриття показує, що це можливо.

З іншого боку, автори дослідження вважають, що цей FRB міг з'явитися не на краю стародавньої галактики, а в дуже щільному кульовому зоряному скупченні, яке обертається навколо неї. Ця галактика знаходиться занадто далеко від нас, щоб можна було точно сказати, чи так це. Але відомо, що в кульових зоряних скупченнях часто відбуваються злиття зірок. Тому FRB 20240209A міг виникнути внаслідок злиття двох магнетарів.

Щоб повністю розібратися із загадковим FRB 20240209A, астрономам потрібно провести додаткові спостереження, але тепер зрозуміло, що астрофізичні процеси, які створюють FRB, більш різноманітні, ніж передбачалося.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили трильйони комет в інших зоряних системах. Так звані планетезимальні пояси заповнені крихітними частинками розміром з міліметр, створеними зіткненнями комет.

Також Фокус писав про те, що приблизно на 100 років зникне з поля зору одна з найпомітніших молодих зірок у Чумацькому Шляху. Водночас ця подія дасть змогу дізнатися більше про історію Сонячної системи.