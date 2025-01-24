Одна з найвідоміших зірок у Чумацькому Шляху зникне: це шанс зрозуміти Сонячну систему (фото)

Іноді зникнення з поля зору далекої зірки може допомогти вченим розібратися з історією нашого найближчого космічного оточення.

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Одна з найпомітніших молодих зірок у нашій Галактиці Чумацький Шлях незабаром зникне приблизно на 100 років, оскільки її затулить товстий диск із газу та пилу. Але це шанс для астрономів краще зрозуміти нашу Сонячну систему. Дослідження прийнято до публікації в The Astronomical Journal, пише Space.

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Змінна зірка T Тельця знаходиться на відстані 471 світловий рік від нас і її яскравість непередбачуваним чином змінюється. Це дуже молода зірка, якій кілька мільйонів років, тоді як Сонцю понад 4,5 млрд років. Насправді T Тельця — це потрійна зоряна система, яка є однією з найвідоміших молодих зірок у нашій галактиці.

З усіх трьох зірок у системі T Тельця у видимому діапазоні світла можна побачити тільки одну — Т Тельця Північ. Дві інші зірки, що утворюють подвійну систему і називаються Т Тельця Південь А і Т Тельця Південь B, обертаються навколо головної зірки на відстані майже 15 млрд км і здійснюють повний оберт навколо неї за 4600 років. Останні дві зірки можна побачити лише в інфрачервоному діапазоні світла, адже їх закриває товстий диск із пилу та газу. Як показало дослідження, диск Т Тельця Південь тепер почав закривати собою зірку Т Тельця Північ і як прогнозують астрономи, ця зірка зникне з поля зору приблизно на 100 років.

З усіх трьох зірок у системі T Тельця у видимому діапазоні світла можна побачити тільки одну — Т Тельця Північ Фото: space.com

Раніше яскравість цієї зірки завжди змінювалася, але в середньому вона була на рівні зоряної величини 10,2. Що нижче число зоряної величини, то її легше побачити неозброєним оком. Наприклад, люди можуть побачити без телескопів зірки, яскравість яких не вища за зоряну величину 6.

Як показало дослідження, зірка Т Тельця Північ стала більш тьмяною, і тепер вона має зоряну величину 12. Розрахунки вчених засвідчили, що зірка буде й надалі темніти.

Диск із газу і пилу, який закриває зірки Т Тельця південь А і B від огляду у видимому світлі, робить яскравість подвійної системи еквівалентною зоряній величині 20. Тобто він дуже щільний і густий і тепер також закриє собою і Т Тельця Північ.

Знімок потрійної зоряної системи T Тельця в ультрафіолетовому світлі. Диск навколо T Тельця Південь A і B не видно в ультрафіолетовому світлі і виглядає як темний силует Фото: space.com

Водночас, за словами астрономів, потемніння зірки Т Тельця Північ має позитивні наслідки для вчених. Коли диск із газу і пилу закриє собою повністю головну зірку в потрійній системі, то світло зірки буде фільтруватися через газ і пил і почне поглинатися на певних довжинах хвиль молекулами всередині диска. Це дасть змогу астрономам побачити, з яких газів і частинок складається цей диск.

Враховуючи, що в цьому диску в майбутньому формуватимуться планети, то потемніння зірки Т Тільця Північ є унікальною можливістю для астрономів вивчити середовище формування планет. Особливо добре буде видна зовнішня частина диска, який еквівалентний поясу Койпера на краю Сонячної системи. У цьому далекому від Сонця регіоні знаходяться мільйони крижаних тіл, зокрема й карликова планета Плутон. Спостереження за потемнінням молодої зірки дасть змогу зазирнути в історію і нашої Сонячної системи, яка також народилася з диска, що складається з газу і пилу, що оточує молоде Сонце мільярди років тому.

Що стосується Сонця, то як уже писав Фокус, у березні цього року можна буде спостерігати за сонячним затемненням. У деяких регіонах Землі буде видно, як Місяць на більш ніж 90% закриє Сонце.

Також Фокус писав про те, що фізики здивувалися, коли виявили загадкові магнітні властивості у відомому металі. Вісмут демонструє дивовижну поведінку при впливі магнітних полів і це можна застосувати при створенні електроніки.