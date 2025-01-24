Одна из самых известных звезд в Млечном Пути исчезнет: это шанс понять Солнечную систему (фото)

Иногда исчезновение из поля зрения далекой звезды может помочь ученым разобраться с историей нашего ближайшего космического окружения.

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Одна из самых заметных молодых звезд в нашей Галактике Млечный Путь вскоре исчезнет примерно на 100 лет, поскольку ее закроет толстый диск из газа и пыли. Но это шанс для астрономов лучше понять нашу Солнечную систему. Исследование принято к публикации в The Astronomical Journal, пишет Space.

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Переменная звезда T Тельца находится на расстоянии 471 световой год от нас и ее яркость непредсказуемым образом меняется. Это очень молодая звезда, которое несколько миллионов лет, в то время как Солнцу более 4,5 млрд лет. На самом деле T Тельца – это тройная звездная система, которая является одной из самых известных молодых звезд в нашей галактике.

Из всех трех звезд в системе T Тельца в видимом диапазоне света можно увидеть только одну — Т Тельца Север. Две другие звезды, который образуют двойную систему и называются Т Тельца Юг А и Т Тельца Юг B, вращаются вокруг главной звезды на расстоянии почти 15 млрд км и совершают полный оборот вокруг нее за 4600 лет. Последние две звезды можно увидеть только в инфракрасном диапазоне света, ведь их закрывает толстый диск из пыли и газа. Как показало исследование, диск Т Тельца Юг теперь начал закрывать собой звезду Т Тельца Север и как прогнозируют астрономы, эта звезда исчезнет из поля зрения примерно на 100 лет.

Из всех трех звезд в системе T Тельца в видимом диапазоне света можно увидеть только одну — Т Тельца Север Фото: space.com

Ранее яркость этой звезды всегда менялась, но в среднем она была на уровне звездной величины 10,2. Чем ниже число звездной величины, тем ее легче увидеть невооруженным глазом. Например, люди могут увидеть без телескопов звезды, яркость которых не выше звездной величины 6.

Как показало исследование, звезда Т Тельца Север стала более тусклой, и теперь она имеет звездную величину 12. Расчеты ученых показали, что звезда будет и дальше темнеть.

Диск из газа и пыли, который закрывает звезды Т Тельца юг А и B от обзора в видимом свете, делает яркость двойной системы эквивалентной звездной величине 20. То есть он очень плотный и густой и теперь также закроет собой и Т Тельца Север.

Снимок тройной звездной системы T Тельца в ультрафиолетовом свете. Диск вокруг T Тельца Юг A и B не виден в ультрафиолетовом свете и выглядит как темный силуэт Фото: space.com

В то же время, по словам астрономов, потемнение звезды Т Тельца Север имеет позитивные последствия для ученых. Когда диск из газа и пыли закроет собой полностью главную звезду в тройной системе, то свет звезды будет фильтроваться через газ и пыль и начнет поглощаться на определенных длинах волн молекулами внутри диска. Это позволит астрономам увидеть, из каких газов и частиц состоит этот диск.

Учитывая, что в этом диске в будущем будут формироваться планеты, то потемнение звезды Т Тельца Север является уникальной возможностью для астрономов изучить среду формирования планет. Особенно хорошо будет видная внешняя часть диска, который эквивалентен поясу Койпера на краю Солнечной системы. В этом далеком от Солнца регионе находятся миллионы ледяных тел, в том числе и карликовая планета Плутон. Наблюдение за потемнением молодой звезды даст возможность заглянуть в историю и нашей Солнечной системы, которая также родилась из диска, состоящего из газа и пыли, окружающего молодое Солнце миллиарды лет назад.

Что касается Солнца, то как уже писал Фокус, в марте этого года можно будет наблюдать за солнечным затмением. В некоторых регионах Земли будет видно, как Луна на более чем 90% закроет Солнце.

Также Фокус писал о том, что физики удивились, когда обнаружили загадочные магнитные свойства в известном металле. Висмут демонстрирует удивительное поведение при воздействии магнитных полей и это можно применить при создании электроники.