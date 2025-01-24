Как сотни миллионов Солнц: загадочное излучение из глубокого космоса имеет неожиданный источник

Астрономы выяснили, что процессы, создающие быстрые радиовсплески, более разнообразны, чем предполагалось.

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Быстрые радиовсплески (FRB) длятся всего долю секунды и являются очень мощными вспышками излучения, которое можно увидеть только с помощью радиотелескопов. При этом за долю секунды выделяется столько же энергии, сколько производят несколько сотен миллионов Солнц. Астрономы считают, что FRB возникают в результате изменения магнитного поля магнетаров, то есть нейтронных звезд с самым сильным магнитным полем во Вселенной. Но быстрые радиовсплески представляют собой все еще большую загадку. Новое открытие, описанное в исследовании, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal Letters, стало большой неожиданностью для астрономов. Оказалось, что FRB могут возникать там, где никто не ожидал, пишет ScienceAlert.

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Большинство быстрых радиовсплесков возникает за пределами Млечного Пути, но те немногие обнаруженные в нашей галактике позволили выяснить, что их источником являются нейтронные звезды, в частности магнетары. Нейтронные звезды возникают после того, как умирают массивные обычные звезды и взрываются сверхновой. Нейтронные звезды имеют диаметр в основном до 20 км и представляют собой одни из самых плотных объектов во Вселенной. Фокус уже писал о том, что ученым удалось доказать, что источником FRB являются нейтронные звезды с самым сильным магнитным полем во Вселенной.

Астрономам известно, что некоторые FRB возникают не один раз, а несколько и такие вспышки мощного излучения называются повторяющимися быстрыми радиовсплесками. Одно из таких явлений, под названием FRB 20240209A, было впервые обнаружено в феврале прошлого года. Вспышки излучения астрономы наблюдали 21 раз до июня, что дало возможность тщательно изучить этот FRB.

Астрономы сделали сразу несколько неожиданных открытий. Оказалось, что этот FRB возник в очень древней галактике на расстоянии 2 млрд световых лет от нас. Но обычно быстрые радиовсплески возникают в центре галактики, где образуется больше звезда, а значит там находится больше нейтронных звезд. Но FRB 20240209A появился на окраине галактики.

Нейтронные звезды возникают после того, как умирают массивные обычные звезды и взрываются сверхновой Фото: space.com

По словам ученых, это галактике более 11 млрд лет, а значит в ней очень давно закончился процесс образования звезд. Тот факт, что этот FRB произошел в старой и фактически мертвой галактике, означает, что нейтронная звезда, которая создала вспышку мощного излучения, также является очень старой.

Предполагается, что FRB возникают на очень молодых магнетарах. Но поскольку нейтронные звезды не могут создавать новое тепло, они остывают и со временем становятся неактивными. Поэтому астрономы не должны были увидеть, как старая нейтронная звезда создает быстрый радиовсплеск. Но данное открытие показывает, что это возможно.

С другой стороны, авторы исследования считают, что данный FRB мог появиться не на краю древней галактики, в очень плотном шаровом звездном скоплении, которое вращается вокруг нее. Эта галактика находится слишком далеко от нас, чтобы можно было точно сказать, так ли это. Но известно, что в шаровых звездных скоплениях часто происходят слияния звезд. Поэтому FRB 20240209A мог возникнуть в результате слияния двух магнетаров.

Чтобы полностью разобраться с загадочным FRB 20240209A астрономам нужно провести дополнительные наблюдения, но теперь ясно, что астрофизические процессы, которые создают FRB, более разнообразны, чем предполагалось.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили триллионы комет в других звездных системах. Так называемые планетезимальные пояса заполнены крошечными частицами размером с миллиметр, созданными столкновениями комет.

Также Фокус писал о том, что примерно на 100 лет исчезнет из виду одна из самых заметных молодых звезд в Млечном Пути. В то же время это событие позволит узнать больше про историю Солнечной системы.