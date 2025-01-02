Как 500 миллионов Солнц: впервые найден источник загадочного излучения из глубокого космоса

Ученые нашли доказательство того, что вспышки света с колоссальным выбросом энергии производят объекты с самым сильным магнитным полем во Вселенной.

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Изучение света быстрого радиовсплеска, обнаруженного в 2022 году, позволило астрономам обнаружить источник его происхождения. Предполагается, что это мощное излучение выпустил магнетар, расположенный на расстоянии 200 млн световых лет от нас. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

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Быстрые радиовсплески (FRB) представляют собой яркие вспышки электромагнитного излучения, которые имеют огромную энергию. Обычно они длятся всего несколько миллисекунд. При этом их наблюдают в радиоволнах. Во время появления FRB выделяется больше энергии, чем производят 500 миллионов Солнц за несколько миллисекунд.

Быстрые радиовсплески очень сложно изучать из-за того, что они существует очень короткий период времени и в основном больше не повторяются.

Астрономы могут изучать свойства радиоизлучения, такие как его поляризация, чтобы выяснить, через какую среду оно прошло на пути к Земле, чтобы выяснить, что было его источником. Новое исследование указывает на то, что загадочное излучение выпускают магнетары. В частности, астрономы пришли к выводу, что это мощное излучение возникает в магнитосфере магнетров, то есть области влияния их магнитного поля.

Магнетары являются особенным типом нейтронных звезд, которые являются чрезвычайно плотными остатками ядер умерших массивных обычных звезд. Считается, что магнетары обладают самыми мощными магнитными полями во Вселенной, ведь они сильнее примерно в 1000 раз, чем магнитные поля нейтронных звезд.

Магнетары являются особенным типом нейтронных звезд, которые являются чрезвычайно плотными остатками ядер умерших массивных обычных звезд Фото: Live Science

Ученые обнаружили, что энергия, хранящаяся в этих магнитных полях, перестраивается таким образом, что ее можно высвободить в виде радиоволн, которые можно увидеть.

К такому выводу астрономы пришли при изучении быстрого радиовсплеска FRB 20221022A, замеченного в 2022 году, который существовал всего 2 миллисекунды. Ученые изучили мерцание света этого излучения, которое показывает, как свет был искажен при движении через межзвездный газ. Чем больше пройденное расстояние, тем сильнее мерцание.

Также астрономы изучили поляризацию света FRB 20221022A, что указало на быстро вращающийся объект, на расстоянии 200 млн световых лет от нас. Этим объектом оказался магнетар.

Исследование впервые предоставило убедительное доказательство того, что FRB могут возникать внутри магнитосферы магнетаров.

Как уже писал Фокус, в недрах Земли обнаружен огромный источник чистой энергии. Ученые выяснили, что под поверхностью нашей планеты скрываются триллионы тонн газообразного водорода, который является источником чистой энергии.

Также Фокус писал о том, что физики выяснили, что наш мир является частью параллельных квантовых Вселенных. Квантовая запутанность и суперпозиция могут показаться странными явлениями, но в конечном итоге они создают стабильные реальности, такие как наша.