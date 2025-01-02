Як 500 мільйонів Сонць: уперше знайдено джерело загадкового випромінювання з глибокого космосу

Учені знайшли доказ того, що спалахи світла з колосальним викидом енергії виробляють об'єкти з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті.

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Вивчення світла швидкого радіосплеску, виявленого 2022 року, дало змогу астрономам виявити джерело його походження. Передбачається, що це потужне випромінювання випустив магнетар, розташований на відстані 200 млн світлових років від нас. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише ScienceAlert.

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Швидкі радіосплески (FRB) являють собою яскраві спалахи електромагнітного випромінювання, які мають величезну енергію. Зазвичай вони тривають лише кілька мілісекунд. При цьому їх спостерігають у радіохвилях. Під час появи FRB виділяється більше енергії, ніж виробляють 500 мільйонів Сонць за кілька мілісекунд.

Швидкі радіосплески дуже складно вивчати через те, що вони існують дуже короткий період часу і здебільшого більше не повторюються.

Астрономи можуть вивчати властивості радіовипромінювання, такі як його поляризація, щоб з'ясувати, через яке середовище воно пройшло на шляху до Землі, щоб з'ясувати, що було його джерелом. Нове дослідження вказує на те, що загадкове випромінювання випускають магнетари. Зокрема, астрономи дійшли висновку, що це потужне випромінювання виникає в магнітосфері магнетрів, тобто області впливу їхнього магнітного поля.

Магнетари є особливим типом нейтронних зірок, які є надзвичайно щільними залишками ядер померлих масивних звичайних зірок. Вважається, що магнетари володіють найпотужнішими магнітними полями у Всесвіті, адже вони сильніші приблизно в 1000 разів, ніж магнітні поля нейтронних зірок.

Магнетари є особливим типом нейтронних зірок, які є надзвичайно щільними залишками ядер померлих масивних звичайних зірок, що померли Фото: Live Science

Вчені виявили, що енергія, яка зберігається в цих магнітних полях, перебудовується таким чином, що її можна вивільнити у вигляді радіохвиль, які можна побачити.

Такого висновку астрономи дійшли, вивчивши швидкий радіоспалах FRB 20221022A, помічений у 2022 році, який існував лише 2 мілісекунди. Вчені вивчили мерехтіння світла цього випромінювання, яке показує, як світло було спотворене під час руху через міжзоряний газ. Чим більша пройдена відстань, тим сильніше мерехтіння.

Також астрономи вивчили поляризацію світла FRB 20221022A, що вказало на об'єкт, який швидко обертається, на відстані 200 млн світлових років від нас. Цим об'єктом виявився магнетар.

Дослідження вперше надало переконливий доказ того, що FRB можуть виникати всередині магнітосфери магнетарів.

Як уже писав Фокус, у надрах Землі виявлено величезне джерело чистої енергії. Вчені з'ясували, що під поверхнею нашої планети ховаються трильйони тонн газоподібного водню, який є джерелом чистої енергії.

Також Фокус писав про те, що фізики з'ясували, що наш світ є частиною паралельних квантових Всесвітів. Квантова заплутаність і суперпозиція можуть здатися дивними явищами, але в кінцевому підсумку вони створюють стабільні реальності, такі як наша.