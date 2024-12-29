Наш світ є частиною паралельних квантових Всесвітів: що з'ясували фізики

Квантова заплутаність і суперпозиція можуть здатися дивними явищами, але в кінцевому підсумку вони створюють стабільні реальності, такі як наша.

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Усе, що ми бачимо навколо, будь-які об'єкти і явища, і звісно ж люди, є частиною класичного світу. Цей світ керується законами класичної фізики. Але квантова механіка дає змогу побачити особливості крихітного світу, де головну роль відіграють атоми і субатомні частинки. Цей світ називається квантовим і в ньому відбуваються, здається, дуже дивні справи, які іноді суперечать класичній фізиці. Наприклад, у класичному світі вода може в певний момент часу перебувати тільки в одному з трьох станів: рідкому, твердому та газоподібному. Вона не може бути у двох станах одночасно. Але у квантовому світі частинка може існувати в кількох станах одночасно через явище, відоме як суперпозиція. Ще багато явищ роблять квантовий і класичний світ абсолютно різними. Хоча нове моделювання показує, що класичний світ виникає з великої кількості паралельних квантових Всесвітів. Фізики вважають, що виникнення нашого світу не потребує особливих умов і є природним і неминучим. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review X, пише Interesting Engineering.

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Згідно з багатосвітовою інтерпретацією квантової механіки, щоразу, коли відбувається квантовий вимір, Всесвіт розділяється на різні частини, у кожній з яких виникає паралельний світ зі своєю особливою реальністю.

Фізики припускають, що наш класичний світ є однією з таких стабільних частин. У цих різноманітних реальностях знайомий класичний досвід не просто можливий, а й є неминучим наслідком того, як квантові системи поводяться на макрорівні.

Висновки фізиків підтверджує моделювання різних квантових систем, у якому автори дослідження аналізували еволюцію цих систем на 50 000 різних енергетичних рівнях. Моделювання показало, що у Всесвіті можуть виникати великі стабільні ділянки.

Коли фізики змінювали енергетичні рівні, силу зв'язку та інші початкові умови для квантових систем, то це все одно призводило до створення схожих ділянок Всесвіту. Тому фізики дійшли висновку, що створення класичної системи, яка підпорядковується законам класичної фізики, з квантових подій є природним і неминучим процесом.

Згідно з багатосвітовою інтерпретацією квантової механіки, щоразу, коли відбувається квантовий вимір, Всесвіт розділяється на різні частини, у кожній з яких виникає паралельний світ зі своєю особливою реальністю... Фото: Live Science

Це вже не перше дослідження, яке пов'язує класичний і квантовий світ за допомогою багатосвітової інтерпретації квантової механіки, а раніше фізики намагалися пов'язати два різні світи, зосередившись на квантовій декогеренції. Це явище передбачає, що квантові системи втрачають свою дивину, тобто такі явища, як квантова заплутаність і суперпозиція, під час вимірювання на макрорівні.

Але ці дослідження спиралися на певні умови та припущення для своїх результатів. Нове дослідження показує, що класичні системи повинні виникати з квантових подій без будь-якого точного налаштування. Фізики вважають, що незважаючи на те, що квантові події здаються хаотичними і призводять до багатьох результатів, вони можуть виробляти набір характеристик, які залишаються послідовними і стабільними. Тому вчені вважають, що наш класичний світ насправді виникає з квантового світу природним чином.

Фокус уже писав про те, що фізики змогли отримати квантову заплутаність, у якій у даному стані перебувають частинка світла фотон і частинка звуку фонон. Вчені вважають, що їхнє відкриття може допомогти у створенні нових квантових технологій і пристроїв.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили таємницю, яка стосується утворення родовищ золота на Землі. Секрет полягає в особливому виді сірки, який можна знайти в тектонічно активних зонах.

Ще Фокус писав про те, як найпотужніший космічний телескоп Вебб переписував закони фізики у 2024 році. Людство з кожним роком намагається збільшити свою присутність і збір даних на безкрайніх просторах космосу. Телескоп, який розпочав свою роботу 2022 року, продовжує робити неймовірні відкриття, виправдовуючи свою грандіозність.