Наш мир является частью параллельных квантовых Вселенных: что выяснили физики

Квантовая запутанность и суперпозиция могут показаться странными явлениями, но в конечном итоге они создают стабильные реальности, такие как наша.

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Все, что мы видим вокруг, любые объекты и явления, и конечно же люди, являются частью классического мира. Этот мир управляется законами классической физики. Но квантовая механика позволяет увидеть особенности крошечного мира, где главную роль играют атомы и субатомные частицы. Этот мир называется квантовым и в нем происходят, кажется очень странные дела, которые иногда противоречат классической физике. Например, в классическом мире вода может в определенный момент времени находится только в одном из трех состояний: жидком, твердом и газообразном. Она не может быть в двух состояниях одновременно. Но в квантовом мире частица может существовать в нескольких состояниях одновременно из-за явления, известного как суперпозиция. Еще много явлений делают квантовый и классический мир совершенно разными. Хотя новое моделирование показывает, что классический мир возникает из большого количества параллельных квантовых Вселенных. Физики считают, что возникновение нашего мира не требует особых условий и является естественным и неизбежным. Исследование опубликовано в журнале Physical Review X, пишет Interesting Engineering.

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Согласно многомировой интерпретации квантовой механики, каждый раз когда происходит квантовое измерение, Вселенная разделяется на разные части, в каждой из которых возникает параллельный мир со своей особой реальностью.

Физики предполагают, что наш классический мир является одной из таких стабильных частей. В этих разнообразных реальностях знакомый классический опыт не просто возможен, но и является неизбежным следствием того, как квантовые системы ведут на макроуровне.

Выводы физиков подтверждает моделирование различных квантовых систем, в котором авторы исследования анализировали эволюцию этих систем на 50 000 различных энергетических уровнях. Моделирование показало, что во Вселенной могут возникают большие стабильные участки.

Когда физики меняли энергетические уровни, силу связи и другие начальные условия для квантовых систем, то это все равно приводило к созданию похожих участков Вселенной. Поэтому физики пришли к выводу, что создание классической системы, которая подчиняется законам классической физики, из квантовых событий является естественным и неизбежным процессом.

Согласно многомировой интерпретации квантовой механики, каждый раз когда происходит квантовое измерение, Вселенная разделяется на разные части, в каждой из которых возникает параллельный мир со своей особой реальностью Фото: Live Science

Это уже не первое исследование, которое связывает классический и квантовый мир с помощью многомировой интерпретации квантовой механики.Ранее физики пытались связать два разных мира, сосредоточившись на квантовой декогеренции. Это явление предполагает, что квантовые системы теряют свою странность, то есть такие явления, как квантовая запутанность и суперпозиция, при измерении на макроуровне.

Но эти исследования опирались на определенные условия и предположения для своих результатов. Новое исследование показывает, что классические системы должны возникать из квантовых событий без какой-либо точной настройки. Физики считают, что несмотря на то, что квантовые события кажутся хаотичными и приводят ко многим результатам, они могут производить набор характеристик, которые остаются последовательными и стабильными. Поэтому ученые считают, что наш классический мир на самом деле возникает из квантового мира естественным образом.

Фокус уже писал о том, что физики смогли получить квантовую запутанность, в которой в данном состоянии находятся частица света фотон и частица звука фонон. Ученые считают, что их открытие может помочь в создании новых квантовых технологий и устройств.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли тайну, которая касается образования месторождений золота на Земле. Секрет заключается в особом виде серы, который можно найти в тектонически активных зонах.

Еще Фокус писал о том, как самый мощный космический телескоп Уэбб переписывал законы физики в 2024 году. Человечество с каждым годом старается увеличить свое присутствие и сбор данных на бескрайних просторах космоса. Телескоп, начавший свою работу в 2022 году, продолжает делать невероятные открытия, оправдывая свою грандиозность.