Как образуются месторождения золота на Земле: ученые раскрыли эту тайну

Ученые обнаружили геологический механизм образования месторождений золота на Земле. Новая теория объединяет численное моделирование с полевыми наблюдениями и ее можно использовать для помощи в будущих усилиях по обнаружению месторождений золота. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Interesting Engineering.

Золото является одним из самых редких металлов на Земле, но оно не такое редкое, как кажется. Другие химические элементы, такие как свинец, встречаются реже. Проблема в том, что большая часть золота на Земле находится в мантии. Золото, как правило, концентрируется в вулканических или магматических породах на поверхности, где его можно добывать.

То, как золото переносится из мантии на поверхность Земли, образуя золотоносные пласты, давно является предметом споров. Но ученые наконец-то нашли по крайней мере один механизм, объясняющий это.

Так сказать, секретным ингредиентом, вполне может быть сера. По словам ученых, определенные виды серы образуются при высоком давлении и температуре в десятках километров под действующими вулканами по всему миру.

Эта уникальная форма серы, по-видимому, побуждает золото покидать мантию и попадать в магму, которая затем переносится на поверхность Земли. Эта теория основывается на прошлых данных о том, что золото может образовать связи с двумя или тремя атомами серы, если есть такая возможность.

Этот комплекс золота и серы составляет основу предложенной термодинамической модели образования золотой руды. Это особенно важно, поскольку, будучи очень инертным, золото останется в мантии, если ничто не заставит его уйти.

Ученые считают, что при введении богатой серой жидкости, золото образует этот комплекс золота и серы, и когда он возникает, то начинает двигаться в большинстве участков мантии. После попадания в магму, золото поднимается вверх, чтобы сформировать золотоносные пласты, из которых можно добывать золото.

В этом механизме играют важную роль тектонические зоны субдукции. Это области коры планеты, где одна литосферная плита "ныряет" под другую. Поскольку "ныряющая" плита затем плавится при экстремальных температурах в мантии, это обеспечивает идеальные условия и для введения богатых серой жидкостей и образованию золотоносной магмы, говорят ученые.

На всех континентах есть множество действующих вулканов. Все они формируются над или в среде зоны субдукции. Те же типы процессов, которые приводят к вулканическим извержениям, являются теми, которые формируют месторождения золота, считают авторы исследования.

Объединение результатов этого исследования с существующими исследованиями в конечном итоге улучшает понимание того, как образуются месторождения золота, и может положительно повлиять на их обнаружение, говорят ученые.

