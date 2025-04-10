Луна была частью нашей планеты: ученые получили доказательства из космоса (фото)

Новое исследование образцов лунной породы, доставленных на Землю китайской миссией "Чанъэ-6", показывает, что в мантии на обратной стороне Луны меньше воды, чем в мантии на ближней стороне. Также результаты подтверждают теорию о том, что Луна образовалась в результате гигантского удара по нашей планете.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

Одна из ведущих гипотез образования Луны, известная как модель ударного формирования Луны, предполагает, что наш спутник образовался 4,5 млрд лет назад, когда в молодую Землю врезалась гигантская протопланета размером с Марс. В результате из выброшенных в космос обломков образовалась Луна. Новое исследование образцов лунной породы, собранных на обратной стороне Луны миссией "Чанъэ-6", соответствует этой гипотезе, говорят ученые.

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Специальная капсула доставила на Землю 2 кг образцов с обратной стороны Луны

Напоминаем, что китайский посадочный модуль "Чанъэ-6" приземлился в самом большом кратере на Луне (это еще и самый большой кратер в Солнечной системе, шириной 2500 км) под названием бассейн Южный полюс-Эйткен в июне 2024 года. При этом модуль совершил посадку на обратной стороне Луны. Он собрал почти 2 кг образцов лунной породы и специальная капсула доставила их на Землю. Кстати, впервые ученые получили образцы породы именно с обратной стороны Луны.

Ученые решили выяснить, совместимо ли содержание воды в мантии на Луне с моделью ударного формирования Луны. Эта гипотеза предполагает, что в мантии на обратной стороне Луны должно быть меньше воды, чем в мантии на ближней стороне.

Посадочный содуль "Чанъэ-6" на Луне Фото: CNSA

Одно из доказательств этого исходит из содержания тория на поверхности Луны. Магма образуется из расплава внутри мантии. При этом торий и вода остаются в расплаве, а не создают кристаллические минералы. На ближней стороне Луны есть регионы, богатые торием, как и следовало ожидать. Но в бассейне Южный полюс-Эйткен тория на поверхности меньше.

Этот кратер является одним из немногих мест на обратной стороне Луны с торием на поверхности, где удар, образовавший бассейн Южный полюс-Эйткен, позволил вывести расплав на поверхность из мантии.

Если в этом кратере меньше тория, то это означает, что в мантии должно быть меньше воды. Анализ вулканической породы показал, что в мантии на обратной стороне Луны содержится всего от 1 до 1,5 микрограмм воды на грамм образца. И это согласуется с моделированием ученых.

Обратная сторона Луны Фото: NASA

Этот результат показывает, что в мантии на обратной стороне Луны воды гораздо меньше, чем в мантии на ближней стороне. Прошлые исследования лунных образцов показали, что в них содержится до 200 микрограмм воды на грамм образца.

Ученые говорят, что новые данные указывают на неравномерное распределение воды на Луне между двумя ее сторонами. И это еще одно отличие между двумя сторонами Луны. Уже известно, что две стороны Луны отличаются топологией, вулканизмом, возрастом поверхности и разницей в тории. И все это должна объяснить любая гипотеза, которая описывает формирование и последующую эволюцию Луны, говорят ученые.

Авторы исследования говорят, что разница в количестве содержания воды в мантии Луны может быть результатом мощного удара, образовавшего бассейн Южный полюс-Эйткен. С другой стороны, это может указывать на то, что вода распределилась внутри Луны неравномерно в очень далеком прошлом во время формирования спутника Земли. Более ранее сформированная часть мантии может иметь меньшее количество воды, чем сформированная более позже часть мантии.

Как уже писал Фокус, физики нарушили законы термодинамики и обнаружили такое состояние вещества, которого раньше не видели. Ученые обнаружили, что две не смешивающиеся жидкости под воздействием намагниченных частиц игнорируют законы термодинамики.

Также Фокус писал о том, что новое исследование предполагает, что на крупнейшем спутнике Сатурна Титан может существовать жизнь в его огромном подземном океане.