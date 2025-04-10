Місяць був частиною нашої планети: вчені отримали докази з космосу (фото)

Нове дослідження зразків місячної породи, доставлених на Землю китайською місією "Чан'є-6", показує, що в мантії на зворотному боці Місяця менше води, ніж у мантії на ближньому боці. Також результати підтверджують теорію про те, що Місяць утворився внаслідок гігантського удару по нашій планеті.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

Одна з провідних гіпотез утворення Місяця, відома як модель ударного формування Місяця, передбачає, що наш супутник утворився 4,5 млрд років тому, коли в молоду Землю врізалася гігантська протопланета розміром з Марс. У результаті з викинутих у космос уламків утворився Місяць. Нове дослідження зразків місячної породи, зібраних на зворотному боці Місяця місією "Чан'е-6", відповідає цій гіпотезі, кажуть учені.

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Спеціальна капсула доставила на Землю 2 кг зразків зі зворотного боку Місяця

Нагадуємо, що китайський посадковий модуль "Чан'є-6" приземлився в найбільшому кратері на Місяці (це ще й найбільший кратер у Сонячній системі, шириною 2500 км) під назвою басейн Південний полюс-Ейткен у червні 2024 року. При цьому модуль здійснив посадку на зворотному боці Місяця. Він зібрав майже 2 кг зразків місячної породи і спеціальна капсула доставила їх на Землю. До речі, вперше вчені отримали зразки породи саме зі зворотного боку Місяця.

Учені вирішили з'ясувати, чи сумісний вміст води в мантії на Місяці з моделлю ударного формування Місяця. Ця гіпотеза передбачає, що в мантії на зворотному боці Місяця має бути менше води, ніж у мантії на ближньому боці.

Посадковий содуль "Чан'е-6" на Місяці Фото: CNSA

Один із доказів цього випливає з вмісту торію на поверхні Місяця. Магма утворюється з розплаву всередині мантії. При цьому торій і вода залишаються в розплаві, а не створюють кристалічні мінерали. На ближньому боці Місяця є регіони, багаті торієм, як і слід було очікувати. Але в басейні Південний полюс-Ейткен торію на поверхні менше.

Цей кратер є одним із небагатьох місць на зворотному боці Місяця з торієм на поверхні, де удар, що утворив басейн Південний полюс-Ейткен, дозволив вивести розплав на поверхню з мантії.

Якщо в цьому кратері менше торію, то це означає, що в мантії має бути менше води. Аналіз вулканічної породи показав, що в мантії на зворотному боці Місяця міститься всього від 1 до 1,5 мікрограмів води на грам зразка. І це узгоджується з моделюванням учених.

Зворотний бік Місяця Фото: solar-system

Цей результат показує, що в мантії на зворотному боці Місяця води набагато менше, ніж у мантії на ближньому боці. Минулі дослідження місячних зразків показали, що в них міститься до 200 мікрограмів води на грам зразка.

Вчені кажуть, що нові дані вказують на нерівномірний розподіл води на Місяці між двома його сторонами. І це ще одна відмінність між двома сторонами Місяця. Уже відомо, що дві сторони Місяця відрізняються топологією, вулканізмом, віком поверхні та різницею в торії. І все це має пояснити будь-яка гіпотеза, яка описує формування і подальшу еволюцію Місяця, кажуть учені.

Автори дослідження кажуть, що різниця в кількості вмісту води в мантії Місяця може бути результатом потужного удару, що утворив басейн Південний полюс-Ейткен. З іншого боку, це може вказувати на те, що вода розподілилася всередині Місяця нерівномірно в дуже далекому минулому під час формування супутника Землі. Більш раніше сформована частина мантії може мати меншу кількість води, ніж сформована пізніше частина мантії.

Як уже писав Фокус, фізики порушили закони термодинаміки і виявили такий стан речовини, якого раніше не бачили. Вчені виявили, що дві рідини, які не змішуються, під впливом намагнічених частинок ігнорують закони термодинаміки.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження припускає, що на найбільшому супутнику Сатурна Титан може існувати життя в його величезному підземному океані.