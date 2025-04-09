Потенційно населений світ існує біля Сатурна: що виявили вчені (фото)

На найбільшому супутнику Сатурна під назвою Титан, може існувати життя. Вчені з'ясували, який вигляд воно може мати і де, найімовірніше, перебуває та в якій кількості.

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Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише Phys.

Супутник Сатурна Титан є унікальним світом. Це єдиний супутник планети в Сонячній системі, що має товсту атмосферу, а також рідину на поверхні. Щоправда, це не вода, а рідкий метан і міститься вона в озерах і річках, що розташовані посеред вкритої крижаним камінням і піском поверхні. Вважається, що кора Титана складається з льоду, а під нею може знаходитися підземний океан з рідкої води, глибина якого оцінюється в 500 км.

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Минулі дослідження показали, що на Титані існує багато органічних молекул, а нове моделювання вчених показує, що в підземному океані супутника Сатурна може існувати життя, яке споживає органічні матеріали. Навіть якщо життя у вигляді мікробів там існує, то його дуже мало.

Супутник Сатурна Титан є унікальним світом Фото: NASA/Cassini

За словами вчених, вважалося, що через велику кількість органічного матеріалу на Титані там не бракує джерел їжі для потенційних живих організмів. Але автори дослідження дійшли висновку, що не всі органічні молекули можуть бути джерелами їжі, адже між підземним океаном і поверхнею, де розташована вся ця органіка, обмежений обмін речовиною.

В основі нового дослідження, яке показує потенційний сценарій для існування життя на Титані, лежить один із найпростіших з усіх біологічних метаболічних процесів: бродіння. Цей процес використовують для приготування хліба та пива. Бродінню потрібні тільки органічні молекули, але не окислювачі, такі як кисень.

Можливо, процес бродіння розвивався на ранніх етапах історії життя на Землі. Тому вчені припускають, що мікроби, які поглинають органічні молекули, можуть існувати на Титані. При цьому ця органіка має надходити в океан із поверхні.

Вчені зосередили увагу на одній органічній молекулі, гліцині, найпростішій з усіх відомих амінокислот. Гліцин був відносно поширений у будь-якому вигляді первинної матерії в Сонячній системі.

титан — це єдиний супутник планети в Сонячній системі, що має товсту атмосферу, а також рідину на поверхні Фото: NASA

Але моделювання показало, що тільки невелика частина органічного матеріалу Титана може бути придатна для споживання мікробами. Мікроби, які споживають гліцин в океані Титана, залежатимуть від постійного постачання амінокислоти з поверхні через товстий крижаний шар. Вчені вважають, що удари астероїдів і метеоритів можуть допомогти переміщенню органіки з поверхні в океан, але в невеликих кількостях.

За словами вчених, цієї кількості органічних молекул може бути достатньо тільки для підтримки дуже невеликої популяції мікробів. Загальна вага такої популяції може становити всього кілька кілограмів. Тобто в одному літрі води у величезному океані на Титані може міститися менше однієї живої клітини.

Тому знайти життя на Титані, якщо воно існує в його океані, буде неймовірно складно. Але вчені вважають, що, можливо, існує й інший механізм живлення живих організмів на Титані, а значить їх може бути набагато більше.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що небезпечний астероїд, який погрожував Землі, прибув з несподіваного місця в Сонячній системі. Астрономи здивувалися, коли з'ясували, яку форму має астероїд 2024 YR4, а також звідки він прибув. Цей астероїд, як передбачалося, міг зіткнутися з нашою планетою, але тепер загроза минула.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили несподівану поведінку величезної чорної діри, яка ховається в ядрі найближчої до нас великої галактики.