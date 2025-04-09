Небезпечний астероїд, що загрожував Землі, прибув із несподіваного місця в Сонячній системі (фото)
Астрономи здивувалися, коли з'ясували, яку форму має астероїд 2024 YR4, а також звідки він прибув. Цей астероїд, як передбачалося, міг зіткнутися з нашою планетою, але тепер загроза минула.
Дослідження прийнято до публікації в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.
Астероїд 2024 YR4 викликав занепокоєння в астрономів незабаром після його виявлення в грудні 2024 року. Траєкторія польоту космічного каменю вказувала на те, що в грудні 2032 року він може врізатися в Землю, хоча шанси на це становили 1,3%. Але це було набагато вище, ніж у інших потенційно небезпечних для нас астероїдів. Після проведення подальших спостережень уже наприкінці лютого астрономи заявили, що ризик зіткнення астероїда 2024 YR4 з нашою планетою близький до нуля. Проте існує ймовірність, яка становить 2%, що цей космічний камінь впаде на Місяць.
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Астрономи використали космічний телескоп Вебб для ретельного дослідження астероїда 2024 YR4 і з'ясували, що його ширина становить 60 метрів, що приблизно дорівнює ширині футбольного поля. Після цього астрономи провели додаткові спостереження за допомогою наземних телескопів і з'ясували, що астероїд прибув із несподіваного місця в Сонячній системі.
Ретроградне обертання астероїда, тобто він обертається навколо своєї осі в напрямку, протилежному напрямку його обертання навколо Сонця, дало змогу з'ясувати, звідки він прибув, щоб перебувати відносно близько до Землі.
Дослідження показало, що місцем походження астероїда 2024 YR4 є центральна частина головного поясу астероїдів, розташованого між Марсом і Юпітером. Вчених здивувало це відкриття, адже вважалося, що з цього місця не прилітають астероїди, які перетинають орбіту Землі. Учені вважають, що космічний камінь перемістився у внутрішню частину Сонячної системи, найімовірніше, під впливом гравітації Юпітера.
Також нові спостереження дали змогу з'ясувати, що 2024 YR4 обертається дуже швидко, і його швидкість обертання навколо своєї осі становить 20 хвилин. Також за допомогою відбитого астероїдом світла астрономи змогли визначити його склад, орбітальні характеристики, а також форму. Вчені вважають, що астроїд 2024 YR4 складається зі щільної твердої кремнієвої породи, але його форма здивувала астрономів. Більшість астероїдів мають форму картоплі, але 2024 YR4 має сплющену форму і більше схожий на хокейну шайбу.
Вчені дійшли висновку, що цей астероїд відколовся від більшого астероїда.
Як уже писав Фокус, катастрофа на орбіті наближається і скоро люди не зможуть літати в космос. Згідно зі звітом Європейського космічного агентства, кількість космічного сміття на орбіті швидко зростає і це являє собою велику проблему, яку потрібно терміново вирішувати.
Також Фокус писав про майбутню місію NASA на Марс, в якій буде використано вертоліт розміром з позашляховик для вивчення поверхні і надр Червоної планети. Також цей апарат займатиметься пошуком потенційного життя на Марсі.