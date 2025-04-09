Небезпечний астероїд, що загрожував Землі, прибув із несподіваного місця в Сонячній системі (фото)

Астрономи здивувалися, коли з'ясували, яку форму має астероїд 2024 YR4, а також звідки він прибув. Цей астероїд, як передбачалося, міг зіткнутися з нашою планетою, але тепер загроза минула.

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Дослідження прийнято до публікації в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Астероїд 2024 YR4 викликав занепокоєння в астрономів незабаром після його виявлення в грудні 2024 року. Траєкторія польоту космічного каменю вказувала на те, що в грудні 2032 року він може врізатися в Землю, хоча шанси на це становили 1,3%. Але це було набагато вище, ніж у інших потенційно небезпечних для нас астероїдів. Після проведення подальших спостережень уже наприкінці лютого астрономи заявили, що ризик зіткнення астероїда 2024 YR4 з нашою планетою близький до нуля. Проте існує ймовірність, яка становить 2%, що цей космічний камінь впаде на Місяць.

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Астрономи використали космічний телескоп Вебб для ретельного дослідження астероїда 2024 YR4 і з'ясували, що його ширина становить 60 метрів, що приблизно дорівнює ширині футбольного поля. Після цього астрономи провели додаткові спостереження за допомогою наземних телескопів і з'ясували, що астероїд прибув із несподіваного місця в Сонячній системі.

Фотографії астероїда астероїд 2024 YR4, зроблені телескопом Вебб Фото: space.com

Ретроградне обертання астероїда, тобто він обертається навколо своєї осі в напрямку, протилежному напрямку його обертання навколо Сонця, дало змогу з'ясувати, звідки він прибув, щоб перебувати відносно близько до Землі.

Після проведення подальших спостережень уже наприкінці лютого астрономи заявили, що ризик зіткнення астероїда 2024 YR4 з нашою планетою близький до нуля. Проте існує ймовірність, яка становить 2%, що цей космічний камінь впаде на Місяць Фото: space.com

Дослідження показало, що місцем походження астероїда 2024 YR4 є центральна частина головного поясу астероїдів, розташованого між Марсом і Юпітером. Вчених здивувало це відкриття, адже вважалося, що з цього місця не прилітають астероїди, які перетинають орбіту Землі. Учені вважають, що космічний камінь перемістився у внутрішню частину Сонячної системи, найімовірніше, під впливом гравітації Юпітера.

Моделювання форми астероїда 2024 YR4 Фото: ScienceAlert

Також нові спостереження дали змогу з'ясувати, що 2024 YR4 обертається дуже швидко, і його швидкість обертання навколо своєї осі становить 20 хвилин. Також за допомогою відбитого астероїдом світла астрономи змогли визначити його склад, орбітальні характеристики, а також форму. Вчені вважають, що астроїд 2024 YR4 складається зі щільної твердої кремнієвої породи, але його форма здивувала астрономів. Більшість астероїдів мають форму картоплі, але 2024 YR4 має сплющену форму і більше схожий на хокейну шайбу.

Дослідження показало, що місцем походження астероїда 2024 YR4 є центральна частина головного пояса астероїдів, розташованого між Марсом і Юпітером Фото: Forbes

Вчені дійшли висновку, що цей астероїд відколовся від більшого астероїда.

Як уже писав Фокус, катастрофа на орбіті наближається і скоро люди не зможуть літати в космос. Згідно зі звітом Європейського космічного агентства, кількість космічного сміття на орбіті швидко зростає і це являє собою велику проблему, яку потрібно терміново вирішувати.

Також Фокус писав про майбутню місію NASA на Марс, в якій буде використано вертоліт розміром з позашляховик для вивчення поверхні і надр Червоної планети. Також цей апарат займатиметься пошуком потенційного життя на Марсі.