Астероїд, що налякав усіх, не такий, як усі: отримано його найчіткіше зображення (фото)

Протягом кількох тижнів у січні та лютому цього року у вчених викликав сильне занепокоєння астероїд 2024 YR4, який, згідно з прогнозами, мав шанси впасти на Землю у 2032 році. Тепер астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб отримали найбільш точне уявлення про цей космічний камінь.

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Дослідження опубліковано в журналі Research Notes of the AAS, пише Space.

Астрономи виявили астероїд 2024 YR4 наприкінці 2024 року, і незабаром після його відкриття розрахунки показали, що ймовірність зіткнення цього космічного каменю із Землею у 2032 році становить приблизно від 2% до 1%. Потім учені провели нові спостереження і розрахунки і вже до кінця лютого ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею впала майже до нуля. Водночас, як уже писав Фокус, деякі вчені припустили, що замість того, щоб впасти на Землю, цей астероїд може впасти на Місяць.

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За словами авторів дослідження, незважаючи на те, що астероїд 2024 YR4 не становить загрози для нашої планети, він заслуговує на окремий аналіз. Тому астрономи використовували космічний телескоп Вебб для детального вивчення 2024 YR4. У результаті телескоп спостерігав за космічним каменем у видимому та інфрачервоному світлі.

Дослідження допомогло уточнити розмір астероїда і виявилося, що його ширина становить приблизно 60 метрів, що можна порівняти з висотою 15-поверхової будівлі.

Астероїд 2024 YR4 Фото: space.com

Астрономи також з'ясували, як швидко нагрівається і остигає астероїд 2024 YR4. За словами вчених, його теплові властивості не схожі на ті, що можна побачити у більших астероїдів. Імовірно, причина цього криється в тому, що космічний камінь обертається дуже швидко і в тому, що на його поверхні переважає каміння розміром з кулак або більше, а не дрібні камінчики.

За словами астрономів, вивчення астероїдів, таких як 2024 YR4, за допомогою телескопа Вебб дуже важливе для того, щоб допомогти вченим зрозуміти, як космічні телескопи можуть допомогти в зусиллях із планетарної оборони, якщо в майбутньому буде виявлено ще один астероїд, який може врізатися в Землю.

Вчені кажуть, що тепер вони мають багато корисної інформації про те, що з себе представляє великий астероїд, який деякий час становив потенційну загрозу для нашої планети.

Як уже писав Фокус, загадкова невидима форма матерії змінює планети і Земля не застрахована від цього. Йдеться про вплив темної матерії, природа якої залишається загадкою для вчених.

Також Фокус писав про те, що ще одне дослідження показало, що великий метеорит, який впав на Землю, є дуже незвичайним космічним каменем.