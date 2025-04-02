Загадкова невидима форма матерії змінює планети: що буде із Землею

Досі для вчених залишається загадкою природа темної матерії. Ця невидима форма матерії становить 85% вмісту матерії у Всесвіті і вчені впевнені, що вона існує. На це вказують обертання галактик, вплив темної матерії на звичайну матерію за допомогою гравітації, а також коливання в першому світлі Всесвіту, відомому як реліктове випромінювання. Але нове дослідження припускає, що може бути інший спосіб виявити присутність темної матерії.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Ніхто точно не знає, з чого складається темна матерія, що заповнює майже весь Всесвіт і діє як клей, який допомагає утримувати разом великомасштабні структури в космосі. Деякі вчені вважають, що темна матерія може складатися з частинок, які виходять за межі відомої фізики, а можливо, це первинні чорні діри, створені незабаром після Великого вибуху.

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Автори нового дослідження вважають, що частинки темної матерії можуть проникати всередину планет, і це явище називається планетарним захопленням темної матерії. Згідно з теорією, гравітація планет притягує до себе частинки темної матерії, і є ймовірність, що таким чином можна виявити невловиму форму матерії.

Автори дослідження вважають, що планети є своєрідними детекторами для виявлення впливу темної матерії. Частинки темної матерії можуть створювати ефекти, які можна побачити, як-от зміна обертання планети навколо своєї осі та підвищення її температури.

Вчені кажуть, що темна матерія взаємодіє з планетарною матерією і віддає енергію планеті. Хоча частинки темної і звичайної матерії не взаємодіють у звичайний спосіб, вони можуть взаємодіяти через такі фактори, як квантове тунелювання. Ці взаємодії призводять до того, що обертання планети навколо своєї осі прискорюється, а температура підвищується.

Коли частинки темної матерії потрапляють на планети, вони розсіюються і знищують одна одну під час зіткнення, вважають учені. Коли це відбувається, то частинки темної матерії передають кінетичну енергію планетарним частинкам, що проявляється у вигляді тепла. Підвищення рівня температури пов'язане з тим, скільки темної матерії надходить на планету, а вхідна енергія також може прискорити період обертання планети.

Згідно з новою теорією, енергія, одержувана під час нагрівання темної матерії, не повністю перетворюється на температуру, а розподіляється відповідно до внутрішніх властивостей планети, таких як її маса та діаметр.

Автори дослідження кажуть, що Земля не застрахована від захоплення темної матерії. Згідно з прогнозами вчених, об'єднаний приплив енергії від темної матерії і Сонця призведе до підвищення температури на Землі на 0,015 градуса Цельсія за 100 років і на 0,15 градуса Цельсія за 1000 років. Нагрівання темної матерії також може збільшити швидкість обертання нашої планети. У цьому випадку Земля почне обертатися навколо своєї осі на 12 секунд швидше за 100 років і на 120 секунд швидше за 1000 років. Таким чином вплив темної матерії можна буде виявити за допомогою наземних методів вимірювання.

Як уже писав Фокус, учених здивував той факт, що відомий метеорит 2 млн років уникав зіткнень у космосі, поки не врізався в Землю. При цьому в нього не врізалися жодні інші камені, а якщо навіть і врізалися, то це не зашкодило метеориту.

Також Фокус писав про те, що у вчених виникли проблеми під час знищення космічного телескопа Gaia, адже він чинив опір. Європейське космічне агентство зіткнулося з незвичайною проблемою під час відключення телескопа Gaia.