Сюрприз для вчених: метеорит 2 млн років уникав зіткнень у космосі, поки не врізався в Землю

Один із найбільш вивчених космічних каменів підніс ученим великий сюрприз. Виявилося, що метеорит Агуас-Заркас перебував у космосі, недалеко від Землі, протягом двох мільйонів років. При цьому в нього не врізалися жодні інші камені, а якщо навіть і врізалися, то це не пошкодило метеорит. Цей космічний камінь кидає виклик загальноприйнятому уявленню про клас метеоритів, відомих як вуглецеві хондрити, які вважаються крихкими.

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Дослідження опубліковано в журналі Meteoritics & Planetary Science, пише New Atlas.

Метеорит Агуас-Заркас потрапив в атмосферу Землі у квітні 2019 року, де вибухнув і розпався на кілька частин, які впали на території Коста-Ріки. Загалом учені зібрали 27 кг каміння, що залишилося від основного метеорита, і таким чином це стало найбільшим падінням космічного каміння на Землю з 1969 року. За останні 5 років вчені багато разів вивчали метеорит Агуас-Заркас.

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Автори нового дослідження вирішили з'ясувати історію походження цього метеорита за допомогою супутникових даних, радарів і камер відеоспостереження, щоб відстежити шлях каменя до Землі. Вчені з'ясували, що метеорит увійшов в атмосферу Землі майже під прямим кутом зі швидкістю майже 15 км/с. Більша частина каменю розплавилася, але зруйнувалася при цьому, хоча на висоті 25 км він все ж розпався на частини. Але зібрані уламки також не показали ознак сильних пошкоджень.

Метеорит Агуас-Заркас належить до класу вуглецеві хондрити і їх часто називають "грязьовими грудками", тому що вони багаті на вуглець, органічний матеріал і водовмісні мінерали. Це робить їх сприйнятливими до руйнування або в космосі, або при вході в атмосферу Землі. Такі камені вважаються крихкими. Але нове дослідження кидає виклик уявленню про ці камені. Хоча Агуас-Заркас зрештою розпався в атмосфері Землі, він не розлетівся на дрібні частини, як інші метеорити його типу, залишивши великі шматки незайманої породи.

Один із фрагментів метеорита Агуас-Заркас Фото: New Atlas

Науковці провели аналіз впливу космічних променів на метеорит і визначили, що він літав у космосі протягом понад двох мільйонів років і не зазнав жодних пошкоджень. Це кидає виклик тому, що відомо про вуглецеві хондрити, які зазвичай внаслідок зіткнень з іншими каменями отримують значні тріщини. Ще до того, як вони досягають Землі такі метеорити часто розпадаються на дрібні частини. Учені з'ясували, що востаннє з метеоритом стикався інший камінь приблизно 2 млн років тому.

Аналіз радіоактивних елементів всередині однієї з частин метеорита показав, що минуло понад 2 млн років відтоді, як внутрішні шари метеорита зазнали впливу космічних променів. Тобто по суті відтоді, як метеорит відколовся від астероїда.

Учені також з'ясували, що спочатку метеорит мав ширину 60 см і відколовся від астероїда в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Результати дослідження дають нове уявлення про вуглецеві хондрити, які, як вважається, містять матеріал ранньої Сонячної системи.

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