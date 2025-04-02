Сюрприз для ученых: метеорит 2 млн лет избегал столкновений в космосе, пока не врезался в Землю

Один из самых изученных космических камней преподнес ученым большой сюрприз. Оказалось, что метеорит Агуас-Заркас находился в космосе, недалеко от Земли, в течение двух миллионов лет. При этом в него не врезались никакие другие камни, а если даже и врезались, то это не повредило метеорит. Этот космический камень бросает вызов общепринятому представлению о классе метеоритов, известных как углеродистые хондриты, которые считаются хрупкими.

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Исследование опубликовано в журнале Meteoritics & Planetary Science, пишет New Atlas.

Метеорит Агуас-Заркас попал в атмосферу Земли в апреле 2019 года, где взорвался и распался на несколько частей, которые упали на территории Коста-Рики. Всего ученые собрали 27 кг камней, оставшихся от основного метеорита и таким образом это стало самым крупным падением космического камня на Землю с 1969 года. За последние 5 лет ученые много раз изучали метеорит Агуас-Заркас.

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Авторы нового исследования решили выяснить историю происхождения этого метеорита с помощью спутниковых данных, радаров и камер видеонаблюдения, чтобы отследить путь камня до Земли. Ученые выяснили, что метеорит вошел в атмосферу Земли почти под прямым углом со скоростью почти 15 км/с. Большая часть камня расплавилась, но разрушилась при этом, хотя на высоте 25 км он все же распался на части. Но собранные обломки также не показали признаков сильных повреждений.

Метеорит Агуас-Заркас принадлежит к классу углеродистые хондриты и их часто называют "грязевыми комками", потому что они богаты углеродом, органическим материалом и водосодержащими минералами. Это делает их восприимчивыми к разрушению либо в космосе, либо при входе в атмосферу Земли. Такие камни считаются хрупкими. Но новое исследование бросает вызов представлению об этих камнях. Хотя Агуас-Заркас в конечном итоге распался в атмосфере Земли, он не разлетелся на мелкие части, как другие метеориты его типа, оставив большие куски нетронутой породы.

Один из фрагментов метеорита Агуас-Заркас Фото: New Atlas

Ученые провели анализ воздействие космических лучей на метеорит и определили, что он летал в космосе в течение более двух миллионов лет и не получил никаких повреждений. Это бросает вызов тому, что известно об углеродистых хондритах, которые обычно в результате столкновений с другими камнями получают значительные трещины. Еще до того, как они достигают Земли такие метеориты часто распадаются на мелкие части. Ученые выяснили, что последний раз с метеоритом сталкивался другой камень примерно 2 млн лет назад.

Анализ радиоактивных элементов внутри одной из частей метеорита показал, что прошло более 2 млн лет с тех пор, как внутренние слои метеорита подверглись воздействию космических лучей. То есть по сути с тех пор, как метеорит откололся от астероида.

Ученые также выяснили, что изначально метеорит имел ширину 60 см и откололся от астероида в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Результаты исследования дают новое представление об углеродистых хондритах, которые, как считается, содержат материал ранней Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, на Луне включили и выключили силовое поле. Космическое агентство NASA успешно испытало на Луне электрическое силовое поле, которое будет защищать аппараты от разрушительной лунной пыли.

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