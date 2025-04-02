Почти сверхзвуковой: создан самый быстрый пассажирский самолет в мире, что известно (фото)

В этом году канадская компания Bombardier планирует начать эксплуатацию нового пассажирского самолета Global 8000, который является самым быстрым в мире со времен завершения эксплуатации сверхзвукового пассажирского самолета "Конкорд".

Related video

Об этом пишет Interesting Engineering.

Напоминаем, что американская компания Hyperian Aerospace занялась разработкой сверхзвукового грузового самолета, который может произвести настоящую революцию в перевозке грузов по всему миру, как уже писал Фокус. Что касается пассажирских сверхзвуковых самолетов, то в 2003 году завершилась эксплуатация самого быстрого самолета в мире "Конкорд". С тех пор ни один пассажирский самолет не летал со скоростью, превышающей скорость звука. Но почти со скоростью звука будет летать Global 8000.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новый самолет Global 8000, созданный компанией Bombardier, будет летать почти со скоростью звука, но значительно сэкономит пассажирам время, ведь он все же будет летать быстрее его конкурентов. Самолет Global 8000 начнут использовать во время коммерческих рейсов по всему миру уже во второй половине этого года. Этот самолет сможет развивать скорость 1152 км/ч, что немного ниже скорости звука, составляющей 1225 км/ч. Для сравнения самолет "Конкорд" летал со скоростью 2100 км/ч. Хотя во время испытаний Global 8000 смог превысить скорость звука, но во время обычных полетов он этого делать не будет.

Новый самолет Global 8000, созданный компанией Bombardier, будет летать почти со скоростью звука Фото: interestingengineering.com

Стоит заметить, что этот самолет не предназначен для массового использования, ведь Global 8000 будет вмещать всего 19 пассажиров. Дальность полета самолета составляет 14 800 км, при этом он сможет летать на высоте 12 500 м.

Этот самолет не предназначен для массового использования, ведь Global 8000 будет вмещать всего 19 пассажиров Фото: interestingengineering.com

Помимо впечатляющей скорости и дальности полета, самолет был разработан для обеспечения роскошных условий для пассажиров. Самолет Global 8000 имеет четыре жилых помещения, две ванные комнаты и зону отдыха для экипажа. В его главном люксе есть кровать и дополнительный душ.

Помимо впечатляющей скорости и дальности полета, самолет был разработан для обеспечения роскошных условий для пассажиров Фото: interestingengineering.com

В настоящее время самой успешной и быстрой моделью самолета от компании Bombardier является Global 7500. Этот самолет может летать со скоростью 982 км/ч. Но Global 8000 имеет улучшенные характеристики. Изогнутое крыло самолета было спроектировано таким образом, чтобы обеспечить высокую скорость полета, а также большую подъемную силу, что обеспечивает, обеспечивая высокую маневренность. Такая конструкция крыла поможет уменьшить турбулентность, а также сохранить производительность в неблагоприятных погодных условиях.

По словам представителей компании Bombardier, со времен эксплуатации самолета "Конкорд" пассажиры не имели возможности очень быстро добраться из Америки в Европу, но теперь с самым быстрым пассажирским самолетом в мире Global 8000 такая возможность снова будет. Но, в отличие от "Конкорда" самолету Global 8000 не нужна более длинная взлетно-посадочная полоса.

Как уже писал Фокус, американская компания Boom Technology намерена снова вернуть пассажирские сверхзвуковые полеты. Недавно прототип будущего пассажирского сверхзвукового самолета Overture, эксплуатация которого должна начаться в конце десятилетия, преодолел звуковой барьер, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что ученые из Пентагона прослушивали атмосферу Земли и случайно обнаружили ракету Илона Маска. В ходе исследования ученые случайно обнаружили незапланированную новую технику для идентификации объектов, входящих в атмосферу Земли.