Ученые из Пентагона прослушивали атмосферу Земли и случайно обнаружили ракету Илона Маска

Ученые из Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) успешно использовали атмосферу Земли в качестве датчика для обнаружения возмущений в атмосфере, вызванных землетрясениями или извержениями вулканов. В ходе исследования они случайно обнаружили незапланированную новую технику для идентификации объектов, входящих в атмосферу Земли.

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Об этом пишет Space.

Напоминаем, что в рамках миссии Fram2 компании SpaceX Илона Маска сейчас на полярной орбите, где еще никогда не бывали астронавты, находятся четыре космических туриста на борту корабля Crew Dragon. А в рамках нового исследования ракета Falcon 9 компании SpaceX была случайно обнаружена, когда входила обратно в атмосферу Земли.

Программа DARPA под названием AtmoSense направлена ​​на изучение того, как звуковые волны или электромагнитные частоты проходят через атмосферу Земли, и на поиск способов использования этих волн в качестве глобального датчика для обнаружения и точного определения возмущений в атмосфере, вызывных землетрясениями или извержениями вулканов.

Но ученые из программы AtmoSense обнаружили, что при изучении волн, созданных контролируемыми взрывами в штате Нью-Мексико, они также смогли обнаружить атмосферные возмущения, созданные возвращением ракеты Falcon 9. По словам ученых, они обнаружили незапланированную новую технику идентификации объектов, входящих в атмосферу Земли.

По словам исследователей, техника работает, измеряя потоки электронов в атмосфере, которые можно сравнить с потоком воды, вытекающим из шланга.

Иллюстрация, показывающая, как программа AtmoSense использует наземные приемники для измерения воздействия звуковых волн, генерируемых взрывом, на сигналы спутников Фото: space.com

"Это поток электронов, и если вы поставите кулак перед шлангом, вы заметите значительное падение объема воды, выходящей из шланга", — объясняют ученые.

Как только исследователи заметили падение содержания электронов, они смогли определить его местоположение и определить, что оно связано с возвращением ракеты Falcon 9 в тот же день.

Данные показали, что программа AtmoSesne может обнаруживать не только наземные возмущения, такие как землетрясения, но и те, которые происходят в воздухе или космосе, которые представляют интерес для национальной безопасности, — говорится в заявлении DARPA.

Целью DARPA в этой программе является в конечном итоге получить возможность определять атмосферные волны, создаваемые событиями в любой точке мира.

Также Фокус писал о том, что астрофотографы из Канады сделали снимки редкого "двойного восхода" Солнца во время солнечного затмения. На фотографиях видны "солнечные рога", отражения и всевозможные странные виды, когда Солнце поднималось над горизонтом и его частично закрыла собой Луна.