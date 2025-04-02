Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Учені з Пентагону прослуховували атмосферу Землі і випадково виявили ракету Ілона Маска

Земля стратосфера
Фото: space.com | Стратосфера Землі

Вчені з Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) успішно використовували атмосферу Землі як датчик для виявлення збурень в атмосфері, викликаних землетрусами або виверженнями вулканів. Під час дослідження вони випадково виявили незаплановану нову техніку для ідентифікації об'єктів, що входять в атмосферу Землі.

Related video

Про це пише Space.

Нагадуємо, що в рамках місії Fram2 компанії SpaceX Ілона Маска зараз на полярній орбіті, де ще ніколи не бували астронавти, перебувають чотири космічні туристи на борту корабля Crew Dragon. А в рамках нового дослідження ракета Falcon 9 компанії SpaceX була випадково виявлена, коли входила назад в атмосферу Землі.

Програма DARPA під назвою AtmoSense спрямована на вивчення того, як звукові хвилі або електромагнітні частоти проходять через атмосферу Землі, і на пошук способів використання цих хвиль як глобального датчика для виявлення й точного визначення збурень в атмосфері, що спричиняються землетрусами або виверженнями вулканів.

Але вчені з програми AtmoSense виявили, що під час вивчення хвиль, створених контрольованими вибухами в штаті Нью-Мексико, вони також змогли виявити атмосферні збурення, створені поверненням ракети Falcon 9. За словами вчених, вони виявили незаплановану нову техніку ідентифікації об'єктів, що входять в атмосферу Землі.

За словами дослідників, техніка працює, вимірюючи потоки електронів в атмосфері, які можна порівняти з потоком води, що витікає зі шланга.

атмосфера звукові хвилі Fullscreen
Ілюстрація, що показує, як програма AtmoSense використовує наземні приймачі для вимірювання впливу звукових хвиль, що генеруються вибухом, на сигнали супутників
Фото: space.com

"Це потік електронів, і якщо ви поставите кулак перед шлангом, ви помітите значне падіння об'єму води, що виходить зі шланга", — пояснюють учені.

Щойно дослідники помітили падіння вмісту електронів, вони змогли визначити його місце розташування і визначити, що воно пов'язане з поверненням ракети Falcon 9 того ж дня.

Дані засвідчили, що програма AtmoSesne може виявляти не тільки наземні збурення, як-от землетруси, а й ті, що відбуваються в повітрі або космосі, які становлять інтерес для національної безпеки, — йдеться в заяві DARPA.

Метою DARPA в цій програмі є в кінцевому підсумку отримати можливість визначати атмосферні хвилі, що створюються подіями в будь-якій точці світу.

Також Фокус писав про те, що астрофотографи з Канади зробили знімки рідкісного "подвійного сходу" Сонця під час сонячного затемнення. На фотографіях видно "сонячні роги", відображення і всілякі дивні краєвиди, коли Сонце піднімалося над горизонтом і його частково закрив Місяць.