Учені з Пентагону прослуховували атмосферу Землі і випадково виявили ракету Ілона Маска

Вчені з Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) успішно використовували атмосферу Землі як датчик для виявлення збурень в атмосфері, викликаних землетрусами або виверженнями вулканів. Під час дослідження вони випадково виявили незаплановану нову техніку для ідентифікації об'єктів, що входять в атмосферу Землі.

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Про це пише Space.

Нагадуємо, що в рамках місії Fram2 компанії SpaceX Ілона Маска зараз на полярній орбіті, де ще ніколи не бували астронавти, перебувають чотири космічні туристи на борту корабля Crew Dragon. А в рамках нового дослідження ракета Falcon 9 компанії SpaceX була випадково виявлена, коли входила назад в атмосферу Землі.

Програма DARPA під назвою AtmoSense спрямована на вивчення того, як звукові хвилі або електромагнітні частоти проходять через атмосферу Землі, і на пошук способів використання цих хвиль як глобального датчика для виявлення й точного визначення збурень в атмосфері, що спричиняються землетрусами або виверженнями вулканів.

Але вчені з програми AtmoSense виявили, що під час вивчення хвиль, створених контрольованими вибухами в штаті Нью-Мексико, вони також змогли виявити атмосферні збурення, створені поверненням ракети Falcon 9. За словами вчених, вони виявили незаплановану нову техніку ідентифікації об'єктів, що входять в атмосферу Землі.

За словами дослідників, техніка працює, вимірюючи потоки електронів в атмосфері, які можна порівняти з потоком води, що витікає зі шланга.

Ілюстрація, що показує, як програма AtmoSense використовує наземні приймачі для вимірювання впливу звукових хвиль, що генеруються вибухом, на сигнали супутників Фото: space.com

"Це потік електронів, і якщо ви поставите кулак перед шлангом, ви помітите значне падіння об'єму води, що виходить зі шланга", — пояснюють учені.

Щойно дослідники помітили падіння вмісту електронів, вони змогли визначити його місце розташування і визначити, що воно пов'язане з поверненням ракети Falcon 9 того ж дня.

Дані засвідчили, що програма AtmoSesne може виявляти не тільки наземні збурення, як-от землетруси, а й ті, що відбуваються в повітрі або космосі, які становлять інтерес для національної безпеки, — йдеться в заяві DARPA.

Метою DARPA в цій програмі є в кінцевому підсумку отримати можливість визначати атмосферні хвилі, що створюються подіями в будь-якій точці світу.

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