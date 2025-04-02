Сонячні роги: який вигляд має рідкісний "подвійний схід" Сонця під час сонячного затемнення (фото)
Астрофотографи з Канади, які хотіли зафіксувати часткове сонячне затемнення, стали свідками рідкісного подвійного сходу Сонця в небі над провінціями Нью-Брансвік і Квебек. На фотографіях видно "сонячні роги", віддзеркалення і всілякі дивні краєвиди, коли Сонце піднімалося над горизонтом і його частково закрив собою Місяць.
Про це пише Space.
29 березня, тоді як жителі більшої частини Європи спостерігали часткове сонячне затемнення в середині ранку, у деяких частинах Північної Америки можна було побачити схід Сонця під час затемнення, коли нашу зірку частково закрив собою Місяць.
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Ось деякі з вражаючих фотографій, які зробили жителі Канади, коли спостерігали за сходом Сонця з території провінцій Нью-Брансвік і Квебек. На знімках можна побачити, як рідкісний подвійний схід Сонця, так і "сонячні роги", коли наша зірка була сильно закрита Місяцем.
Андреа Жиронес, астрофотограф з Оттави, Канада, опублікувала вражаюче складене зображення висхідного Сонця, яке перебуває в частковому затемненні. За словами Жиронес, умови на небі дали змогу отримати неймовірно чіткий вигляд висхідного Сонця під час дивовижної астрономічної події.
Ще одна фотографія Жиронес є невідфільтрованим панорамним знімком перед сходом Сонця і складеним знімком з відфільтрованими зображеннями Сонця після того, як воно зійшло.
Астрофотограф Йорг Шоппмейер спостерігав Сонце, що сходить під час часткового затемнення, і його відображення в океані. Із цих знімків було створено відеоролик, розміщений на YouTube.
Астрофотографи Майк Кентріанакіс і Кевін Вуд також сфотографували "подвійний схід Сонця" у Квебеку. За словами Вуда, півмісяці Сонця під час затемнення одночасно прориваються через горизонт, створюючи ілюзію двох сходів.
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