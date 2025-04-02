Сонячні роги: який вигляд має рідкісний "подвійний схід" Сонця під час сонячного затемнення (фото)

Астрофотографи з Канади, які хотіли зафіксувати часткове сонячне затемнення, стали свідками рідкісного подвійного сходу Сонця в небі над провінціями Нью-Брансвік і Квебек. На фотографіях видно "сонячні роги", віддзеркалення і всілякі дивні краєвиди, коли Сонце піднімалося над горизонтом і його частково закрив собою Місяць.

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Про це пише Space.

29 березня, тоді як жителі більшої частини Європи спостерігали часткове сонячне затемнення в середині ранку, у деяких частинах Північної Америки можна було побачити схід Сонця під час затемнення, коли нашу зірку частково закрив собою Місяць.

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Ось деякі з вражаючих фотографій, які зробили жителі Канади, коли спостерігали за сходом Сонця з території провінцій Нью-Брансвік і Квебек. На знімках можна побачити, як рідкісний подвійний схід Сонця, так і "сонячні роги", коли наша зірка була сильно закрита Місяцем.

Андреа Жиронес, астрофотограф з Оттави, Канада, опублікувала вражаюче складене зображення висхідного Сонця, яке перебуває в частковому затемненні. За словами Жиронес, умови на небі дали змогу отримати неймовірно чіткий вигляд висхідного Сонця під час дивовижної астрономічної події.

"Подвійний схід" Сонця Фото: space.com

Сонячне затемнення Фото: space.com

Ще одна фотографія Жиронес є невідфільтрованим панорамним знімком перед сходом Сонця і складеним знімком з відфільтрованими зображеннями Сонця після того, як воно зійшло.

Складений знімок із зображеннями Сонця Фото: space.com

Астрофотограф Йорг Шоппмейер спостерігав Сонце, що сходить під час часткового затемнення, і його відображення в океані. Із цих знімків було створено відеоролик, розміщений на YouTube.

Астрофотографи Майк Кентріанакіс і Кевін Вуд також сфотографували "подвійний схід Сонця" у Квебеку. За словами Вуда, півмісяці Сонця під час затемнення одночасно прориваються через горизонт, створюючи ілюзію двох сходів.

"Подвійний схід" Сонця Фото: space.com

"Подвійний схід" Сонця Фото: space.com

Як уже писав Фокус, новий космічний телескоп NASA за 488 млн доларів зробив перші зображення Всесвіту. 12 березня в космос був запущений новий інфрачервоний телескоп NASA під назвою SPHEREx. Він має допомогти побачити Всесвіт таким, яким його ще ніколи не бачили астрономи, завдяки своїм унікальним можливостям.

Також Фокус писав про те, що дивовижні фотографії Землі з полярної орбіти, де ще не бували люди, показали космічні туристи місії компанії SpaceX Ілона Маска.