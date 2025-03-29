Над територією України видно сонячне затемнення: де його можна побачити (фото, відео)

Наразі над частиною території України спостерігається явище сонячного затемнення, зокрема на Волині. Місцеві канали оприлюднили фотографію цього астрономічного явища.

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Кадр з частковим сонячним затемненням опублікували місцеві канали, де стверджується, що світлина була зроблена в Камінь-Каширському районі Волинської області.

На зробленому фото можна побачити, що сонячна сфера частково закрита місяцем. Наразі максимальне перекриття сонця місяцем складає 11% поверхні, його можна буде спостерігати до 14:00 за Гринвічем.

Сонячне затемнення (фото з відкритих джерел) Фото: Volynblog

Сонячне затемнення (фото з відкритих джерел)

Сонячне затемнення у Львові (фото:lvivych_news/Telegram)

Сонячне затемнення над Львовом (фото:lvivych_news/Telegram)

Як повідомляють пабліки, це небесне явище спостерігалося з 12:58 до 14:04 за київським часом, а максимальна фаза була близько 13:30.

Де ще спостерігається сонячне затемнення у світі

Наразі західні медіа пишуть, що це явище спостерігається переважно у тих країнах, які розташовані у північній півкулі. За даними британського видання The Guardian, наразі це сонячне затемнення спостерігається у небі над Великою Британією, Францією, Ісландією, Данією, Швецією та Нідерландах.

Найбільший ступінь затемнення – 93,8% – спостерігатиметься у Канаді, в районі півострова Унгава. Тут Місяць перекриє значну частину сонячного диска і викличе ефект сутінкового освітлення. Наразі провідні західні медіа ведуть онлайн-трансляцію явища, а також показують світлини астрономічного явища, яке встигли сфотографувати його та надіслати медіа.

Орієнтовний час тривалості спостереження складатиме ще до двох годин і завершиться о 14:05 за Гринвічем (о 16:05 за київським часом).

Раніше повідомлялося про сонячне затемнення наприкінці березня цього року. Часткове сонячне затемнення буде найкраще видно в Північній Америці, але в Європі його також можна буде спостерігати.

Згодом стало відомо, де і в яких містах України буде видно рідкісне сонячне затемнення 29 березня. Супермісяць частково затулить сонячний диск, утворивши "роги". Явище зможуть спостерігати жителі Північної півкулі Землі.