Над территорией Украины видно солнечное затмение: где его можно увидеть (фото, видео)

Сейчас над частью территории Украины наблюдается явление солнечного затмения, в частности на Волыни. Местные каналы обнародовали фотографию этого астрономического явления.

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Кадр с частичным солнечным затмением опубликовали местные каналы, где утверждается, что фотография была сделана в Камень-Каширском районе Волынской области.

На сделанном фото можно увидеть, что солнечная сфера частично закрыта луной. Сейчас максимальное перекрытие солнца луной составляет 11% поверхности, его можно будет наблюдать до 14:00 по Гринвичу.

Солнечное затмение (фото из открытых источников) Фото: Volynblog

Солнечное затмение (фото из открытых источников)

Солнечное затмение во Львове (фото:lvivych_news/Telegram)

Солнечное затмение над Львовом (фото:lvivych_news/Telegram)

Как сообщают паблики, это небесное явление наблюдалось с 12:58 до 14:04 по киевскому времени, а максимальная фаза была около 13:30.

Где еще наблюдается солнечное затмение в мире

Сейчас западные медиа пишут, что это явление наблюдается преимущественно в тех странах, которые расположены в северном полушарии. По данным британского издания The Guardian, сейчас это солнечное затмение наблюдается в небе над Великобританией, Францией, Исландией, Данией, Швецией и Нидерландами.

Наибольшая степень затмения — 93,8% — будет наблюдаться в Канаде, в районе полуострова Унгава. Здесь Луна перекроет значительную часть солнечного диска и вызовет эффект сумеречного освещения. Сейчас ведущие западные медиа ведут онлайн-трансляцию явления, а также показывают фотографии астрономического явления, которое успели сфотографировать и прислать медиа.

Ориентировочное время продолжительности наблюдения будет составлять еще до двух часов и завершится в 14:05 по Гринвичу (в 16:05 по киевскому времени).

Ранее сообщалось о солнечном затмении в конце марта этого года. Частичное солнечное затмение будет лучше всего видно в Северной Америке, но в Европе его также можно будет наблюдать.

Впоследствии стало известно, где и в каких городах Украины будет видно редкое солнечное затмение 29 марта. Суперлуние частично заслонит солнечный диск, образовав "рога". Явление смогут наблюдать жители Северного полушария Земли.