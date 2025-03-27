"Дьявольские рога": в каких городах Украины будет видно редкое солнечное затмение 29 марта

Суперлуние частично заслонит солнечный диск, образовав "рога". Явление смогут наблюдать жители Северного полушария Земли.

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В Северном полушарии Земли в эти выходные можно будет наблюдать редкое явление — частичное солнечное затмение. Суперлуние пройдет перед солнцем, частично заслонив его. Солнечное затмение 29 марта 2025 года будет сопровождаться эффектом, который называется "Дьявольские рога", пишет Science Alert.

Солнечное затмение 29 марта можно будет наблюдать онлайн.

По информации издания, время наибольшего затмения придется на 12:47:18 по Киеву. Отброшенная Луной тень накроет северо-западную Африку, северо-восток США, восточную Канаду, Гренландию, часть Европы и России. Явление можно будет наблюдать в онлайн-трансляции Гринвичской королевской обсерватории.

Отмечается, что 29 марта Луна войдет в перигей — это точка на эллиптической орбите, на которой она будет максимально приближена к Земле. Такое явление также называют суперлуной. Луна становится большего размера, чем обычно.

Суперлуние 29 марта будет происходить во время новой фазы, когда ночная сторона Луны обращена к Земле. Ночью регионы, где нет искусственного освещения, накроет абсолютная темнота.

В этот же день суперлуние пройдет перед Солнцем и вызовет частичное солнечное затмение в Северном полушарии. В результате на небе проявится редкое явление "Дьявольские рога" — частично заслоненный солнечный диск будет похож на "рогатый" полумесяц.

Солнечное затмение 29 марта в Украине

Частичное затмение 29 марта в Украине можно будет увидеть в северных и западных регионах, пишет "РБК-Украина". Украинцы смогут наблюдать его ориентировочно с 13:00 до 14:00 по киевскому времени.

Лучше всего явление будет видно в Волынской области, где суперлуние заслонит солнце на 11%. В центральных регионах "Дьявольские рога" будут не столь заметны. Для киевлян солнечный диск будет перекрыт максимум на 0,6%, пишут журналисты.

Города в Украине, где редкое солнечное затмение будет видно лучше всего:

Луцк — 11 %;

Львов — 6,7 %;

Ужгород — 6,2 %;

Тернополь — 4 %;

Чернигов и Житомир — по 2 %;

Киев — 0,6 % (в основном в северо-западной части города).

Напомним, первое лунное затмение в этом году произошло 14 марта. С приближением пика затмения луна окрасилась в темно-багровый цвет — такое явление получило название"Луна кровавого червя".

Жители Харьковской области 1 марта публиковали в соцсетях фотографии неизвестного небесного сияния. Научно-популярный украинский канал о космосе Alpha Centrauri объяснил, что этот атмосферный феномен называется "Световой столб".