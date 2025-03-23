Солнечное затмение в марте 2025 года: когда будет и чего ожидать

Солнечное затмение, которое произойдет 29 марта 2025 года в знаке Рыб, откроет период глубоких осознаний, кармического очищения и духовных трансформаций.

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В субботу, 29 марта 2025 года, произойдет мощное солнечное затмение в знаке Рыб, накшатре Уттара Бхадрапада. Это астрономическое явление несет не только зрелищный эффект, но и глубокие энергетические изменения. Затмение станет временем осознаний, кармического очищения и переосмысления, открывая возможности для духовного роста. Чего ожидать от этого дня и как использовать его потенциал с пользой — рассказала астролог Анжела Перл.

Когда произойдет Солнечное затмение?

В субботу, 29 марта 2025 года, произойдет мощное солнечное затмение в знаке Рыб, в накшатре Уттара Бхадрапада (4 пада). Это 21-е затмение 149-го Сароса, и оно продлится почти 4 часа — с 10:50 до 14:43 по киевскому времени, достигнув максимума в 12:58. Луна закроет 94% солнечного диска, однако в Украине это явление будет слабо заметно.

Энергетика и влияние

Затмение в Рыбах — знаке интуиции, завершений и глубоких трансформаций — открывает мощный портал для переосмысления, духовного роста и отпускания прошлого. Накшатра Уттара Бхадрапада связана с глубинной мудростью, скрытыми процессами и кармическим очищением. В ее четвертой паде затмение усиливает темы внутреннего перерождения, интуитивных озарений и отпускания старых привязанностей.

Этот день будет особенно значим для тех, кто готов к глубокому самоанализу и поиску духовных ответов. Возможны внезапные озарения, осознание истинных причин прошлых событий и трансформация мышления.

Чего ожидать?

Эмоциональная турбулентность – затмение вскроет внутренние страхи, старые обиды и нерешенные вопросы. Может возникнуть ощущение неопределенности, потери ориентиров или потребность отстраниться от внешнего мира.

Чистка кармических узлов – это время для завершения незавершенных дел, разрыва токсичных связей и прощения как себя, так и других.

Сильная интуиция – сны, знаки и предчувствия в этот период могут нести важные послания. Стоит прислушиваться к внутреннему голосу.

Обострение физических симптомов – возможны усталость, головные боли, проблемы со сном. Организм будет очищаться, поэтому важно заботиться о своем теле.

Солнечное затмение 29 марта 2025 года несет в себе потенциал для внутренней трансформации, духовного обновления и завершения кармических процессов. Это время для осознания, прощения и отпускания прошлого, чтобы подготовить себя к новому этапу жизни.

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