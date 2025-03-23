Сонячне затемнення в березні 2025 року: коли буде і чого очікувати

Сонячне затемнення, яке відбудеться 29 березня 2025 року в знаку Риб, відкриє період глибоких усвідомлень, кармічного очищення і духовних трансформацій.

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У суботу, 29 березня 2025 року, відбудеться потужне сонячне затемнення в знаку Риб, накшатрі Уттара Бхадрапада. Це астрономічне явище несе не тільки видовищний ефект, а й глибокі енергетичні зміни. Затемнення стане часом усвідомлень, кармічного очищення і переосмислення, відкриваючи можливості для духовного зростання. Чого очікувати від цього дня і як використати його потенціал із користю — розповіла астрологиня Анжела Перл.

Коли відбудеться Сонячне затемнення?

У суботу, 29 березня 2025 року, відбудеться потужне сонячне затемнення в знаку Риб, у накшатрі Уттара Бхадрапада (4 пада). Це 21-ше затемнення 149-го Сароса, і воно триватиме майже 4 години — з 10:50 до 14:43 за київським часом, досягнувши максимуму о 12:58. Місяць закриє 94% сонячного диска, проте в Україні це явище буде слабо помітним.

Енергетика та вплив

Затемнення в Рибах — знаку інтуїції, завершень і глибоких трансформацій — відкриває потужний портал для переосмислення, духовного зростання і відпускання минулого. Накшатра Уттара Бхадрапада пов'язана з глибинною мудрістю, прихованими процесами і кармічним очищенням. В її четвертій паді затемнення підсилює теми внутрішнього переродження, інтуїтивних осяянь і відпускання старих прихильностей.

Цей день буде особливо значущим для тих, хто готовий до глибокого самоаналізу і пошуку духовних відповідей. Можливі раптові осяяння, усвідомлення справжніх причин минулих подій і трансформація мислення.

Чого очікувати?

Емоційна турбулентність — затемнення розкриє внутрішні страхи, старі образи і невирішені питання. Може виникнути відчуття невизначеності, втрати орієнтирів або потреба відсторонитися від зовнішнього світу.

Чищення кармічних вузлів — це час для завершення незавершених справ, розриву токсичних зв'язків і прощення як себе, так і інших.

Сильна інтуїція — сни, знаки і передчуття в цей період можуть нести важливі послання. Варто прислухатися до внутрішнього голосу.

Загострення фізичних симптомів — можливі втома, головний біль, проблеми зі сном. Організм буде очищатися, тому важливо піклуватися про своє тіло.

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року несе в собі потенціал для внутрішньої трансформації, духовного оновлення та завершення кармічних процесів. Це час для усвідомлення, прощення і відпускання минулого, щоб підготувати себе до нового етапу життя.

Також Фокус писав про коридор затемнень з 14 по 29 березня 2025 року