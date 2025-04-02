Новий космічний телескоп NASA за $488 млн зробив перші зображення Всесвіту (фото)

12 березня в космос було запущено новий інфрачервоний телескоп NASA під назвою SPHEREx. Він має допомогти побачити Всесвіт таким, яким його ще ніколи не бачили астрономи завдяки своїм унікальним можливостям. NASA показало перші тестові зображення телескопа, на кожному з яких зображено до 100 000 джерел світла.

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Про це пише Space.

Космічний телескоп Вебб, який розпочав роботу 2022 року, здійснив революцію в астрономії, тому що він може спостерігати Всесвіт в інфрачервоному діапазоні світла, який не видно людському оку. Але абсолютно новий інфрачервоний космічний телескоп SPHEREx може робити це ще краще і NASA показало його перші тестові зображення космосу.

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12 березня в космос було запущено новий інфрачервоний телескоп NASA під назвою SPHEREx

Телескоп SPHEREx, вартістю 488 млн доларів, допоможе вченим зазирнути в найвіддаленіші куточки видимого Всесвіту, що дасть змогу краще зрозуміти, як він розвивався впродовж 13,8 млрд років після появи внаслідок Великого вибуху. Зокрема, астрономи хочуть отримати більше інформації про розвиток галактик і зірок за мільярди років, а також про те, як саме космос почав швидко розширюватися незабаром після своєї появи. Астрономи за допомогою даних телескопа SPHEREx мають намір створити найбільшу карту видимого Всесвіту.

Космічний телескоп SPHEREx здатний бачити крізь найщільніші хмари пилу, через які не проникає видиме світло, але проходить інфрачервоне світло. Це дасть йому можливість розглянути найдальші зірки і галактики з дуже високою деталізацією.

Телескоп SPHEREx, вартістю 488 млн доларів, допоможе вченим зазирнути в найдальші куточки видимого Всесвіту Фото: NASA

Перші тестові знімки космосу насправді не показують всі можливості нового телескопа, але тим не менш вони показують, що всі шість детекторів обсерваторії працюють так, як потрібно. На складеному зображенні показано різні види космосу, створені за допомогою шести різних детекторів телескопа SPHEREx.

На складеному зображенні показано різні види космосу, створені за допомогою шести різних детекторів телескопа SPHEREx Фото: NASA

Кожен детектор відповідає за виявлення інформації в 17 унікальних діапазонах довжин хвиль інфрачервоного світла, тому телескоп SPHEREx може спостерігати за Всесвітом у 102 діапазонах довжин хвиль інфрачервоного світла. На кожній із тестових фотографій показано до 100 000 різних джерел світла: галактик і зірок.

Кольори, призначені цим зображенням, звісно, присутні у видимій частині електромагнітного спектра, тобто того, що ми можемо бачити своїми очима. Але всі вони представляють інфрачервоні довжини хвиль світла. Більш червоні частини зображення представляють більш довгі хвилі, в той час як більш фіолетові — більш короткі хвилі.

Кожен детектор відповідає за виявлення інформації в 17 унікальних діапазонах довжин хвиль інфрачервоного світла, тому телескоп SPHEREx може спостерігати за Всесвітом у 102 діапазонах довжин хвиль інфрачервоного світла. Фото: NASA

У видимій частині електромагнітного спектра, чим червоніше світло, тим його хвиля довша. З нашого погляду на Землі і навколо неї довжини хвиль світла, що виходять від космічних об'єктів, насправді переходять з більш синьої частини спектра в червону частину, а потім потрапляють в інфрачервоний діапазон. Це відбувається тому, що розширення Всесвіту змушує довжини хвиль світла розтягуватися в міру їх переміщення від джерела до Землі.

Тому інфрачервона астрономія є такою важливою, адже за допомогою інфрачервоного світла можна побачити астрономічні джерела, що знаходяться за мільярди світлових років від нас. Навіть ті, що існували через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху і навіть раніше.

Наразі детектори телескопа SPHEREx охолоджуються, адже їм потрібна дуже низька температура для того, щоб проводити інфрачервоні дослідження Всесвіту. Уже наприкінці квітня новий космічний телескоп NASA розпочне повноцінну наукову роботу.

Як уже писав Фокус, на Сонці виник потужний спалах і вчені прогнозують появу сильної геомагнітної бурі на Землі. Очікується, що найближчими днями на Сонці виникне сильніший спалах, який може створити більше проблем для земних технологій.