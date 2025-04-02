На Сонці виник потужний спалах, буде ще один: на нас чекають великі проблеми (відео)

У сонячній плямі AR4046, яка виявилася спрямованою в бік Землі, 1 квітня виник потужний спалах класу M5.6, він, можливо, супроводжувався масивним корональним викидом маси. Цей потік плазми може досягти Землі найближчими днями і спричинити появу сильної геомагнітної бурі. Але це ще не все.

Related video

Про це пише Space.

За допомогою космічних апаратів, які спостерігають за активністю Сонця, американські вчені, які вивчають космічну погоду, зафіксували появу нового потужного спалаху на Сонці. Цей викид енергії та випромінювання, що стався через переміщення ліній магнітного поля в сонячній плямі AR4046, був класифікований, як спалах M5.6.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У сонячній плямі AR4046, яка виявилася спрямованою в бік Землі, 1 квітня виник потужний спалах класу M5.6

У цій же сонячній плямі 28 березня виник сильніший спалах класу Х1.1, разом із корою в космос було викинуто масивний потік плазми або корональний викид маси. Тоді невдовзі після появи спалаху на території Північної Америки сталися короткочасні вимкнення радіозв'язку, але потік плазми не сягнув Землі, адже пляма AR4046 була обернена не в бік нашої планети. Тому геомагнітна буря на Землі не виникла.

У цій же сонячній плямі 28 березня виник сильніший спалах класу Х1.1

Коли потоки плазми, викинуті Сонцем під час сонячних спалахів, досягають Землі через кілька днів після вибухової події, то вони часто спричиняють появу геомагнітної бурі різної потужності. Ці явища можуть призвести до збоїв у роботі радіозв'язку, супутникових систем і систем GPS, але також збільшують імовірність появи дуже яскравих полярних сяйв. Іноді ці сяйва можна побачити не тільки в небі над полярними регіонами, а й набагато південніше.

Спалах на Сонці класу Х1.1 видно в лівій частині фотографії Фото: NASA

Унаслідок появи спалаху класу M5.6, який виникав на Сонці 1 квітня, на Землі не було зафіксовано відключень радіозв'язку, але це та інші проблеми з нашими технологіями можуть виникнути найближчими днями. Річ у тім, що поки вчені точно не знають, чи супроводжувався цей спалах корональним викидом маси. Якщо ж він був, то потік плазми досягне Землі вже в четвер, 3 квітня або в п'ятницю, 4 квітня, що може призвести до появи сильної геомагнітної бурі.

Спалах на Сонці класу М5.6 видно зліва ближче до центру зображення Фото: NASA

Водночас учені спостерігають за сонячною плямою AR4048, яка найближчими днями повернеться в бік Землі, і вона вже проявляє свою активність, створюючи спалахи малої потужності. Науковці вважають, що в найближчі 3-4 дні в цій плямі може виникнути спалах класу Х, який може спровокувати появу на нашій планеті ще сильнішої геомагнітної бурі цього або наступного тижня. Спалахи класу Х часто виникають разом із масивними викидами плазми.

Нагадуємо, що спалахи класу Х є найпотужнішими на Сонці, після них ідуть спалахи класу М, а потім спалахи класу С, B і А. Потужність спалахів у кожному класі в 10 разів більша, ніж у попередньому. Цифри після літери в позначенні спалаху показують його додаткову силу. Якщо спалахи класу від А до М можуть мати максимальну цифру 10, то спалахи класу Х не мають таких цифрових обмежень.

Як уже писав Фокус, приватні астронавти історичної місії Fram2 зробили приголомшливі зображення полюсів нашої планети, перебуваючи на полярній орбіті на борту космічного корабля Crew Dragon. З цього ракурсу люди ще ніколи не бачили Землю з космосу.

Також Фокус писав про те, що наприкінці березня на нашій планеті виникла досить сильна геомагнітна буря, викликана підвищеною активністю Сонця.