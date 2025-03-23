Діра на Сонці: потік плазми вдарив у Землю, планету накрила сильна геомагнітна буря (фото)

Вчені прогнозують появу полярного сяйва навіть у середніх широтах, набагато південніше, ніж зазвичай виникають ці атмосферні явища.

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Сонце знову продемонструвало свою активність у вигляді кількох спалахів класу М і С, які хоча і не є найпотужнішими, все ж таки вплинули на нашу планету. Викид випромінювання та енергії від цих спалахів об'єднався з викидом плазми з величезної корональної діри, що призвело до сильного збурення магнітного поля нашої планети. У підсумку в неділю, 23 березня, Землю накрила сильна геомагнітна буря рівня G3, пише Space.

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На Сонці восени минулого року настав пік активності, відомий як сонячний максимум, що проявляються в більшій кількості сонячних плям і вивержень плазми в космос. У п'ятницю, 21 березня і в суботу, 22 березня на Сонці сталося одразу кілька спалахів класу М і С, які супроводжувалися корональними викидами маси, тобто потоками плазми. У п'ятницю на Сонці виникла так звана корональна діра у верхніх шарах атмосфери зірки, з якої також стався викид сонячної плазми. У результаті плазма з різних джерел об'єдналася у швидкий потік, який приєднався до постійного потоку заряджених частинок із Сонця, відомого, як сонячний вітер, і сталося зіткнення з магнітним полем Землі в неділю, 23 березня.

У п'ятницю, 21 березня і в суботу, 22 березня на Сонці сталося одразу кілька спалахів класу М і С Фото: NASA

У Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США заявили про те, що Землю накрила геомагнітна буря рівня G3. Це сильна буря, яка не так часто виникала за останні кілька місяців. Хоча це і не найпотужніша геомагнітна буря, яка належить до класу G5. У будь-якому разі внаслідок геомагнітної бурі такої потужності можливі виникнення проблем із радіозв'язком, а також з енергосистемами та системами навігації.

Учені прогнозують, що ввечері 23 березня можлива поява полярного сяйва в більш південних широтах, тобто далеко від полярних регіонів, де воно завжди виникає. Полярні сяйва виникають, коли заряджені частинки сонячного вітру потрапляють в атмосферу Землі і взаємодіють з молекулами у верхніх шарах атмосфери. Що більша активність Сонця, то яскравішим стає полярне сяйво і то південніше його можна спостерігати.

Як уже писав Фокус, знайдено новий спосіб отримання електроенергії, фізики використовували енергію обертання Землі. Три фізики запропонували можливість отримання електроенергії абсолютно новим способом.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили докази космічних вибухів, що сталися біля Землі, знайдені на дні моря. Після того, як були виявлені уламки зіткнення двох зірок, які плавають в океані, вчені тепер хочуть знайти такі докази на Місяці.