Астрономи вперше побачили "ядро" спалаху на Сонці: розкрито фізику потужного вибуху (фото)

Ультрафіолетовий телескоп на борту сонячного зонда Aditya-L1 зафіксував безпрецедентні подробиці сонячного спалаху.

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Індійський космічний апарат для вивчення Сонця Aditya-L1 сфотографував один із найяскравіших і найпотужніших спалахів на Сонці в нових подробицях. За допомогою своїх приладів сонячний зонд зробив перше в історії зображення "ядра" спалаху на Сонці в нижній частині атмосфери нашої зірки. Це спостереження знаменує собою важливий крок уперед у розумінні активності Сонця та її впливу на Землю. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Космічний апарат Aditya-L1 було запущено в космос у вересні 2023 року і в січні 2024 року він опинився в точці Лагранжа L1 системи Земля — Сонце на відстані 1,5 млн км від нашої планети. Це положення дає змогу індійському зонду безперервно спостерігати за проявами активності Сонця, зокрема за сонячними спалахами.

Космічний апарат Aditya-L1 було запущено в космос у вересні 2023 року і в січні 2024 року він опинився в точці Лагранжа L1 системи Земля — Сонце на відстані 1,5 млн км від нашої планети Фото: space.com

Сонячний спалах — це інтенсивний викид енергії з атмосфери нашої зірки. Спалахи відбуваються в регіонах, де лінії магнітного поля Сонця стають заплутаними, що призводить до потужних вибухів, які можуть тривати від кількох хвилин до кількох годин. Під час сонячного спалаху енергія вивільняється у вигляді випромінювання і високоенергетичних заряджених частинок.

Під час сонячного спалаху область Сонця, яка її створює, стає яскравішою в ультрафіолетовому діапазоні світла. Прилади зонда Aditya-L1 аналізують ці спалахи, а також області їх виникнення, що дає змогу краще зрозуміти, як енергія Сонця поширюється через різні шари зірки.

За словами астрономів, 22 лютого 2024 року ультрафіолетовий телескоп SUIT, встановлений на зонді Aditya-L1, побачив дуже потужний спалах на Сонці класу Х6.3. До класу Х астрономи відносять найпотужніші викиди енергії на нашій зірці.

Ультрафіолетовий телескоп SUIT, встановлений на зонді Aditya-L1, побачив дуже потужний спалах на Сонці класу Х6.3 Фото: space.com

Телескоп SUIT уперше спостерігав сонячний спалах в ультрафіолетовому діапазоні довжин хвиль світла від 200 до 400 нанометрів. Раніше астрономи не могли побачити спалахи в такому діапазоні, адже не було спеціальних космічних телескопів, орієнтованих на цей діапазон довжин хвиль.

Так виглядають спалахи на Сонці в інших діапазонах довжин хвиль світла Фото: NASA

Результати дослідження показали, що підвищення яскравості в нижніх шарах атмосфери Сонця через спалах було безпосередньо пов'язане з підвищенням температури в зовнішній короні нашої зірки. Це підтвердило теорію про те, що енергія, що вивільняється сонячним спалахом, поширюється через різні шари атмосфери Сонця. Це дає нове розуміння складної фізики, відповідальної за сонячні вибухи. За словами вчених, уперше було отримано повну картину процесів, які відбуваються в різних шарах атмосфери Сонця під час спалаху.

Як уже писав Фокус, наприкінці лютого на Сонці виник потужний спалах класу Х2.0, який призвів до відключення радіозв'язку на великій території нашої планети.

Також Фокус писав про те, що приватний місячний модуль надіслав з космосу дивовижні фотографії Місяця і Землі. Посадковий модуль Resilience продовжує свою подорож, щоб приземлитися на Місяці, і тепер відома дата посадки.