Дивовижні фотографії Місяця і Землі надіслав із космосу приватний місячний модуль (фото)

Японський посадковий модуль Resilience продовжує свою подорож, щоб приземлитися на Місяці, і тепер відома дата посадки.

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15 січня ракета-носій Falcon 9 вивела в космос два приватні посадкові місячні модулі — Blue Ghost компанії Firefly Aerospace і Resilience компанії ispace. Якщо перший уже здійснив успішну посадку на Місяць, то другий має іншу траєкторію польоту і приземлиться на супутнику Землі тільки на початку червня, пише Space.

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Японська компанія ispace надала нову інформацію про місію Resilience і показала дивовижні фотографії Місяця і Землі, які зробив під час польоту місячний посадковий модуль. Майже півтора місяця не була відома дата виходу модуля Resilience на орбіту навколо Місяця і його посадки на його поверхню, але тепер ispace повідомила, коли це станеться.

Згідно із заявою компанії, посадковий модуль Resilience має почати обертання навколо Місяця приблизно 6 травня, а приземлитися на його поверхню 5 червня на території Моря Холоду. Хоча в компанії заявили, що посадка може відбутися і в період з 6 по 8 червня, а також місце посадки може ще змінитися. Рішення буде ухвалено в травні.

Resilience є другим посадковим місячним модулем компанії ispace. Перший успішно вийшов на орбіту навколо Місяця в березні 2023 року, але розбився під час спроби посадки на поверхню супутника Землі місяць потому.

Фотографія Місяця, зроблена посадковим модулем Resilience Фото: space.com

Посадковий модуль Resilience вирушив на Місяць разом із модулем Blue Ghost, який через півтора місяця успішно приземлився на Місяці, як уже писав Фокус. Незабаром після посадки Blue Ghost побачив як Сонце сходить на Місяці.

Фотографія Землі, зроблена посадковим модулем Resilience Фото: space.com

Таким чином посадковий апарат компанії Firefly Aerospace став другим в історії приватним посадковим модулем, який здійснив успішну посадку на супутнику Землі. Першим це зробив апарат компанії Intuitive Machines, яка має намір повторити свій успіх з іншим модулем під назвою "Афіна". Він вийшов на орбіту навколо Місяця 3 березня і має приземлитися на супутнику Землі 6 березня.

У модуля Resilience довша траєкторія польоту, а тому він спробує приземлитися на Місяць тільки на початку червня. Представники компанії ispace повідомили, що модуль досяг п'яти з 10 запланованих на сьогоднішній день етапів місії. Наприклад, як уже писав Фокус, 15 лютого посадковий модуль успішно пролетів повз Місяць, наблизившись до нього на відстань 8400 км.

У компанії ispace вважають, що решта п'ять етапів місії також завершуватимуться успішно і модуль Resilience разом із місяцеходом Tenacious почне наукові дослідження. Місяцехід також має зібрати зразки місячного ґрунту за контрактом японської компанії з NASA.

На борту Resilience розташовано чотири важливі корисні навантаження, включно з приладом, який контролює рівень радіації в глибокому космосі, і пристроєм для вирощування водоростей. Це може бути потенційна їжа для майбутніх поселенців на Місяці.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили багато дивних круглих об'єктів у космосі. За допомогою радіотелескопів, які бачать радіосигнали, а не світло, вчені виявили, що космос наповнений безліччю кіл.

Також Фокус писав про те, що гейзери на Енцеладі мають несподіване джерело. Вчені вважають, що струмені водяної пари на супутнику Сатурна не пов'язані з потенційним підземним океаном з води, а тому його взагалі може там не бути.